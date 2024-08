- Primi arresti di rivoltosi in Inghilterra

Solo pochi giorni dopo l'inizio dei violenti disordini di destra nel Regno Unito, un tribunale ha emesso le prime sentenze contro alcuni dei responsabili. Un uomo di 58 anni è stato condannato a tre anni di carcere dal tribunale della corona di Liverpool. Aveva partecipato ai disordini nella città inglese del nord-ovest di Southport e aveva colpito un agente di polizia in faccia. L'uomo, che vive in città e ha perso il lavoro dopo essere stato incriminato, ha mostrato rimorso in tribunale.

Un 29enne è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per aver appiccato il fuoco a un veicolo della polizia durante i disordini a Liverpool. Un 41enne dovrà scontare 20 mesi di carcere per la sua partecipazione ai disordini a Liverpool e per aver insultato gli agenti di polizia. Tutti e tre gli uomini hanno ammesso i reati, portando a un processo veloce.

400 Arresti

I disordini in diverse città britanniche sono stati scatenati da un episodio di accoltellamento a Southport. Un 17enne è accusato di aver ucciso tre ragazze e ferito altri bambini e adulti il 29 luglio. Le informazioni false diffuse sui social media suggerivano che il sospetto fosse un migrante musulmano. La polizia ha sottolineato che il sospetto è nato nel Regno Unito e i suoi genitori sono del Rwanda.

Dall'inizio dei disordini, sono state arrestate più di 400 persone e circa 100 sono state incriminate. Sono attese ulteriori sentenze nei prossimi giorni.

