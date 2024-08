- Prima vittoria Klose dopo un forte break contro lo Schalke

Miroslav Klose ha guidato la sua squadra vincitrice davanti alla curva dei tifosi e ha goduto degli scroscianti applausi dopo la fantastica rimonta contro il FC Schalke 04 da una breve distanza dietro il cartellone pubblicitario. Una settimana dopo la frustrante sconfitta per 2:3 a Karlsruhe, Klose ha festeggiato la sua prima vittoria come allenatore nella 2. Bundesliga con la faticosa vittoria per 3:1 (0:1). "Ci sono state molte cose positive nella seconda metà", ha detto Klose.

Il campione del Mondo del 2014 ha anche beneficiato di un vantaggio numerico temporaneo a causa del discutibile cartellino rosso per Ron Schallenberg dello Schalke nel tempo di recupero della prima metà. "È stata una brutta decisione", si è lamentato il direttore sportivo dello Schalke, Marc Wilmots, poiché Schallenberg era il giocatore fallito nella scena chiave: "Abbiamo perso tre punti a causa di questo".

Durante il vantaggio numerico, la squadra di Klose ha ribaltato il risultato con i gol di Lukas Schleimer (47') e Caspar Jander (56'). Successivamente, il goleador Jander (66') ha ricevuto anche un cartellino rosso. Ma il sostituto di 19 anni di Klose, Rafael Lubach, ha segnato il 3:1 (77') davanti a 50.000 spettatori. "È più facile contro dieci uomini", ha detto Klose.

Tuttavia, il discorso di Klose durante l'intervallo ha avuto un effetto. "Abbiamo reso troppo facile la vita all'avversario nella prima metà. Sono diventato un po' più rumoroso durante l'intervallo", ha spiegato Klose. Anche i cambi hanno avuto un impatto, non solo nella forma del goleador Lubach: "Siamo stati più aggressivi nella seconda metà. Serviva quella spinta".

Prima dell'intervallo, lo Schalke aveva chiaramente dominato, ma la sua superiorità si è tradotta in un solo gol del difensore Ibrahima Cissé (45'). Come al solito, i tifosi di entrambe le squadre hanno festeggiato rumorosamente e pacificamente l'amicizia tra tifosi nello stadio Max-Morlock sold out. Nella partita, Klose, i giocatori e il pubblico hanno vissuto un vero e proprio montagne russe.

Lo Schalke non ha vinto la prima metà in modo sufficiente, così Klose e i suoi giocatori hanno festeggiato la loro fantastica rimonta. "È indescrivibile. Se vedi cosa è successo qui negli ultimi cinque minuti e dopo la partita, è semplicemente incredibile", ha detto il goleador e assist-man Schleimer.

