- Prima vittoria a stretto contatto: Nürnberger 3-1 contro lo Schalke

Miroslav Klose ha celebrato la sua prima vittoria come allenatore nella 2. Bundesliga con il 1. FC Norimberga, rimontando in modo spettacolare contro il FC Schalke 04 con una vittoria per 3:1 nella seconda giornata. Il campione del Mondo del 2014 ha beneficiato di un vantaggio numerico temporaneo dopo che Schalke's Ron Schallenberg è stato espulso in recupero della prima metà.

La squadra di Klose ha ribaltato il risultato sfruttando il vantaggio numerico, con reti di Lukas Schleimer (47') e Caspar Jander (56'). Tuttavia, Jander, l'autore del gol, è stato anch'esso espulso (66'). Ma il sostituto di 19 anni di Klose, Rafael Lubach, ha sigillato la vittoria per 3:1 (77') di fronte a 50.000 spettatori.

Nella prima metà, lo Schalke aveva dominato ma aveva segnato solo una volta, grazie al difensore Ibrahima Cisse (45'). Per Norimberga, era il loro primo punto dopo una sconfitta per 2:3 a Karlsruhe. Lo Schalke non è riuscito a costruire sul loro 5:1 vittoria contro Braunschweig.

Come al solito, i tifosi di entrambe le squadre hanno celebrato la loro amicizia nel tutto esaurito Max-Morlock-Stadion. La partita è stata un vero e proprio montagne russe per Klose, le squadre e il pubblico. Alla fine del primo tempo, lo Schalke sembrava la squadra vincente, ma il loro vantaggio era troppo esiguo. Janik Bachmann ha mancato un colpo di testa contro il vigile portiere del FCN Jan Reichert, tra le altre occasioni.

Dopo la vittoria emozionante, Miroslav Klose ha espresso la sua gratitudine al pubblico bavarese, riconoscendo il loro ruolo significativo nella rimonta della squadra contro lo Schalke 04. In seguito, durante un'intervista, ha menzionato che il prossimo obiettivo della sua squadra era mantenere la forma in Baviera, puntando a ulteriori vittorie.

