Prima su CNN: Il governo degli Stati Uniti stanzierà 266 milioni di dollari per creare una forza lavoro nel campo della sanità pubblica e della comunità

L'investimento complessivo del piano per gli operatori sanitari, di prossimità e di educazione sanitaria - per un totale di oltre 1,1 miliardi di dollari - è uno dei suoi "gioielli della corona", ha dichiarato Gene Sperling, coordinatore dell'American Rescue Plan e consigliere anziano del presidente Joe Biden.

Il finanziamento arriva mentre alcuni operatori sanitari pubblici e comunitari hanno affrontato carichi di lavoro intensi, contraccolpi e burnout durante la pandemia di Covid-19 e durante altre emergenze sanitarie che si sono sovrapposte, tra cui il record di morti per overdose, l'epidemia di vaiolo delle scimmie e la ricomparsa della poliomielite.

La maggior parte dei finanziamenti annunciati venerdì, 225,5 milioni di dollari, sarà destinata a 83 beneficiari nell'ambito di un nuovo programma di formazione per gli operatori sanitari di comunità, specializzati negli sforzi locali per aiutare le persone a trovare le cure e facilitare la comunicazione tra pazienti e fornitori. Il programma pluriennale sosterrà la formazione e l'apprendistato di circa 13.000 nuovi operatori.

"Trenta milioni di persone in America ricevono assistenza sanitaria attraverso i centri sanitari comunitari, che curano le persone indipendentemente dalla loro capacità di pagare", ha dichiarato Carole Johnson, amministratore della Health Resources and Services Administration del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, che promuove le sovvenzioni. "Più volte abbiamo visto che gli operatori sanitari di comunità fanno la differenza quando si tratta di raggiungere le comunità, coinvolgere le persone nelle cure e aiutarle a rimanere in contatto con esse".

Questi operatori sanitari sono in grado di creare fiducia e di fungere da messaggeri nelle loro comunità, ha dichiarato alla CNN.

"Quando si conduce una vita molto complicata e si devono prendere tre autobus per andare a una visita medica e ci si deve assentare dal lavoro, può essere molto, molto difficile fare ciò che è routine per molte altre persone", ha detto. "E così gli operatori sanitari di comunità possono essere quel ponte essenziale che può aiutare a garantire che le persone rimangano in contatto con i loro fornitori di assistenza sanitaria", sia per la gestione delle malattie croniche, che per la salute mentale e i disturbi da uso di sostanze, o per l'assistenza alla maternità.

Trenta degli 83 beneficiari riceveranno le sovvenzioni più consistenti, pari a 3 milioni di dollari ciascuna. Uno di questi è il Centro educativo di quartiere El Sol in California, dove il direttore del progetto Alexander Fajardo afferma che il denaro sarà destinato alla formazione di base e avanzata di oltre 250 operatori sanitari della comunità.

"Come organizzazione basata sulla comunità, per anni abbiamo avuto difficoltà a raggiungere questi finanziamenti federali", ha dichiarato alla CNN. "È difficile per noi competere con le grandi entità come le università o i grandi operatori".

All'inizio di quest'anno, un reportage della CNN ha descritto come alcune organizzazioni sanitarie comunitarie - soprattutto i gruppi più piccoli e di base - abbiano lottato per superare la burocrazia e accedere ai fondi, anche se hanno fornito un'assistenza cruciale alla risposta di Covid-19 negli Stati Uniti.

Gli operatori sanitari comunitari, noti anche come promotores, "sono persone della comunità. Parlano la stessa lingua, affrontano le stesse sfide", ha detto Fajardo. "Queste qualità li rendono più efficaci quando svolgono il lavoro nella comunità. Perché quando parlano di Covid-19 o di diabete o di qualsiasi altra situazione, si relazionano con loro. Hanno la stessa esperienza. È il mio vicino. Lo conosco". "

Chiunque voglia trasformare una comunità "dovrebbe guardare a questi modelli di operatori sanitari di comunità e promotores", ha detto Fajardo. "È un sistema importantissimo".

Finanziamenti per la formazione in sanità pubblica

Il resto delle nuove sovvenzioni, 40,7 milioni di dollari, sarà destinato a 29 scuole in tutto il Paese attraverso il Programma di borse di studio per la salute pubblica, che incoraggia la formazione e l'impiego nella sanità pubblica.

Dall'inizio della pandemia di Covid-19, centinaia di funzionari della sanità pubblica hanno lasciato il campo, in parte a causa del logorio, ma anche a causa delle critiche e di altre pressioni.

"Non c'è dubbio che per anni la forza lavoro nel campo della sanità pubblica sia stata significativamente sottofinanziata a livello statale e locale", ha detto Johnson. Il lavoro che la sua agenzia sta svolgendo, insieme agli sforzi di finanziamento dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, mira a cambiare questa situazione.

"Questo è un momento in cui i giovani sono davvero interessati e impegnati nella salute pubblica, e poter offrire loro esperienze che consentano loro di iniziare un percorso di carriera e darci l'opportunità di aiutarli a fare leva su questo e a farli entrare nella scala delle carriere nella salute pubblica è una grande vittoria per tutti noi".

Sperling ha dichiarato alla CNN che le nuove sovvenzioni da sole "potrebbero non essere una soluzione a lungo termine" alla carenza di fondi in queste aree sanitarie cruciali, "ma credo che forniranno l'entusiasmo e i risultati che incoraggeranno investimenti più a lungo termine".

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di "utilizzare questo tipo di fondi per costruire carriere, per dare alle persone la possibilità di servire il proprio Paese durante questa pandemia, ma anche di costruire una carriera nella sanità pubblica e di diventare operatori sanitari professionali della comunità che potrebbero fare una grande differenza".

