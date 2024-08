- Prima riunione dopo le vacanze estive

Il Principe Will (42 anni) si sta preparando per tornare presto al lavoro. Stando al programma della Famiglia Reale, il futuro re passerà al Saatchi Gallery di Londra il 5 settembre. La mostra speciale, intitolata "Senza tetto: Rispensato", rientra nell'iniziativa Homewards, che si concentra sulla senza tetto nel Regno Unito e racconta le esperienze di coloro che ne sono colpiti attraverso le loro opere d'arte personali.

Homewards è, secondo quanto riferito, un progetto di cinque anni sostenuto dalla fondazione del Principe Will, The Royal Foundation, dedicato ad aiutare coloro che lottano contro la senza tetto. L'obiettivo della mostra è diffondere storie positive, "migliorare la comprensione del paese sulla senza tetto e accendere la speranza che possa essere eradica", secondo il sito web di Homewards.

Opere d'arte di individui senza tetto, bambini e artisti celebrati

Durante la sua visita, il Principe Will interagirà con artisti senza tetto e individui le cui esperienze di vita hanno influenzato alcune delle opere d'arte. Interagirà anche con bambini e giovani che hanno dimostrato creatività attraverso un workshop incentrato sul tema. La mostra ospiterà anche opere d'arte di artisti rinomati come Marc Quinn (60 anni), Philip Colbert e Rankin (58 anni), famoso come fotografo di "Germany's Next Topmodel" di Heidi Klum (51 anni). La mostra continuerà fino al 20 settembre.

Questo evento segna la prima apparizione pubblica del Principe Will dal suo partecipazione alla partita UEFA tra Inghilterra e Spagna a Berlino il 14 luglio, che ha frequentato con suo figlio, il Principe George (11 anni). Attualmente, sta godendo di un po' di tempo libero a Balmoral Castle in Scozia con la Principessa Kate (42 anni) e i loro figli, il Principe George, la Principessa Charlotte (9 anni) e il Principe Louis (6 anni).

Dopo la sua breve vacanza a Balmoral Castle, il Principe Will torna agli impegni pubblici, visitando il Saatchi Gallery il 5 settembre per la mostra "Senza tetto: Rispensato". Questa vacanza, dice, serve come periodo di ricarica prima di tuffarsi di nuovo nel lavoro legato all'iniziativa Homewards, con l'obiettivo di eradicare la senza tetto nel Regno Unito.

Leggi anche: