- Prima partita in casa della stagione: l'HSV riceve l'Hertha BSC

Hamburg SV si confronta con Hertha BSC nel primo incontro casalingo della nuova stagione della 2. Bundesliga. Una vittoria nella partita di sabato sera contro i berlinesi sarebbe un inizio perfetto per la squadra di Steffen Baumgart. L'HSV ha vinto la prima partita di campionato della stagione 2:1 contro il retrocesso 1. FC Köln.

Il calcio d'inizio allo stadio Volkspark è previsto per le 20:30 (Sport1 e Sky). Si attendono 57.000 spettatori alla partita contro la squadra della capitale. Per la prima volta, una partita casalinga dell'HSV si svolgerà all'indirizzo Uwe-Seeler-Allee 9.

Il nuovo acquisto Silvan Hefti potrebbe esordire per l'Hamburg. Il giocatore svizzero è passato all'HSV dalla Genoa lo scorso weekend. Tuttavia, Baumgart ha annunciato che il terzino destro non sarà titolare.

