Prima le donne: "Women Behind The Mic" e il 50° anniversario dell'hip-hop

In onore dell'imminente 50° anniversario dell'hip-hop, la newsletter di questa settimana è tutta dedicata alla musica.

Qualcosa da sorseggiare...

Michelle Joyce e LaJoyce Brookshire non sono solo amiche, ma collaborano per sensibilizzare l'opinione pubblica sul contributo delle donne nell'industria musicale.

Joyce, ex direttrice del marketing di Bad Boy Entertainment, e Brookshire, ex direttrice della pubblicità di Arista Records, sono le artefici di "Women Behind the Mic", una serie di libri, conversazioni e una serie di documentari.

Joyce ha dichiarato alla CNN che lei e Brookshire hanno provato un senso di "cancellazione" nel 2017, quando è uscito il documentario "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story". Sebbene le donne fossero a capo di molti dipartimenti dell'etichetta discografica Bad Boy, sentivano che il contributo di quelle donne non si rifletteva sullo schermo.

"Abbiamo iniziato a guardare i vari biopic e documentari che stavano uscendo, e le donne che hanno lavorato a questi progetti nell'industria musicale sono state escluse", ha detto Joyce.

Stanno lavorando per cambiare questa situazione e raggiungere le generazioni future.

Di recente, "Women Behind the Mic" ha collaborato con il Dipartimento dell'Istruzione di New York City per "Attaining A Seat At The Table" (ottenere un posto a tavola) all'Apollo Theater, una masterclass sulle carriere nell'industria dello spettacolo che ha attirato 1.200 studenti delle scuole medie e superiori.

"Questa è un'eccellente opportunità per i nostri studenti di esplorare percorsi di carriera praticabili dietro le quinte dell'industria musicale e dell'intrattenimento", ha dichiarato in un comunicato David C. Banks, cancelliere del Dipartimento dell'Istruzione di New York. "Questa esperienza darà loro la possibilità di imparare da professionisti che possono esporli a opportunità post-secondarie nelle arti, generando al contempo molteplici competenze che si traducono in flussi di reddito".

Una cosa di cui parlare...

Ja Rule è tornato recentemente alla ribalta delle cronache per alcune polemiche, ma non per quello che si può pensare.

Sì, ha dichiarato che non avrà nulla a che fare con un potenziale Fyre Festival 2.0, un progetto di rifacimento del festival musicale fallito nel 2017 per il quale il rapper aveva collaborato con William McFarland.

Ma è quello che Ja Rule non ha detto che ha fatto scalpore.

Durante un'intervista con The Shade Room, ha parlato del riconoscimento di Nicki Minaj per il suo contributo all'hip-hop e ha detto che "non c'erano MC donne in giro prima che uscisse Nicki".

"Prima di lei l'ultima era stata Lauryn Hill. E prima di lei c'erano Queen Latifah e Salt-N-Pepa e artisti come... MC Lyte", ha detto Ja Rule.

Questo ha provocato una reazione online da parte di chi ha indicato artisti che ha trascurato, tra cui Foxy Brown, Lil' Kim e Missy Elliott.

Siamo realisti: non si possono nominare sempre tutti, quindi concediamo a Ja Rule un po' di grazia per questa volta.

Dovresti ascoltare...

I podcast sono la mia passione.

E cosa c'è di meglio di uno sulla storia dell'hip-hop condotto da una leggenda del rap?

Nas e la personalità dei media Minya "Miss Info" Oh hanno "conversazioni candide con figure leggendarie che hanno sviluppato la cultura e la nuova generazione di voci che portano avanti l'hip-hop" in "The Bridge: 50 Years of Hip-Hop".

Con Nas al timone, gli ospiti sono vari, dal rapper Snoop Dogg all'attore/DJ Idris Elba.

È un programma per gli aficionados dell'hip-hop e per gli ascoltatori occasionali.

Se cercate qualcosa di ancora più in linea con il tema di questa settimana, Jazzie Belle conduce il podcast "Women in Hip Hop", in cui siede con addetti ai lavori, artisti e altri per conversare sul settore.

Entrambi i podcast si trovano ovunque siano disponibili.

Non vedo l'ora di guardare...

"Evoluzione dell'hip-hop

Quale modo migliore per celebrare il 50° anniversario dell'hip-hop se non quello di conoscerne la storia?

Netflix ha pensato a voi con quattro stagioni di questa serie di documentari che ripercorrono l'evoluzione del genere attraverso i decenni.

Non dovremo più aspettare il giovedì per riascoltarlo.

