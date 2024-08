Prima ha svolto il ruolo di comunicatore per Trump, ora è un avvocato per Harris

Precedentemente, ha cenato al tavolo del Ringraziamento con i Trump, ora si batte per Kamala Harris alla Convenzione Democratica: l'ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca rivela a Chicago perché si è allontanata dal suo ex leader.

Una volta portavoce della campagna presidenziale di Donald Trump, Stephanie Grisham ha sostenuto la candidata democratica alla vicepresidenza Kamala Harris alla convention del partito. Ha condiviso la sua prospettiva al raduno democratico di Chicago, dicendo che dopo il suo periodo con Trump, ora rappresenta Harris alla convention. "Lei valorizza il popolo americano", ha dichiarato Grisham a proposito di Harris. "E ha il mio voto".

Grisham ha prestato servizio come portavoce di Melania Trump dal 2017 al 2019, poi ha assunto i ruoli di portavoce e direttore delle comunicazioni sotto Donald Trump per circa nove mesi. In seguito, è tornata nel team di Melania Trump come portavoce prima di prestare brevemente servizio come sua capo di gabinetto.

"L'ho visto quando le telecamere non erano accese"

A Chicago, Grisham ha dichiarato di aver un tempo sostenuto Trump con tutto il cuore. "Ero tra i suoi consiglieri più stretti. La famiglia Trump è diventata come la mia famiglia". Ha trascorso le festività principali come Pasqua, Ringraziamento, Natale e Capodanno con i Trump. "L'ho visto quando le telecamere non erano accese", ha ricordato Grisham di Trump. "In privato, si burlava dei suoi sostenitori". Non mostrava compassione, etica o lealtà alla verità.

Trump spesso diceva a Grisham: "Non importa cosa dici, Stephanie, basta ripeterlo abbastanza e la gente ci crederà". Tuttavia, Grisham ha messo in guardia sul fatto che ciò che si dice e non si dice è importante. Dopo l'attacco al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump, ha rassegnato le dimissioni perché non voleva più "far parte di questo caos". Dopo aver lasciato l'amministrazione Trump, Grisham ha pubblicato un libro e da allora è stata una critica aperta dell'ex presidente.

Oltre a Grisham, un altro ex sostenitore di Trump è apparso alla convention democratica, esprimendo la sua delusione dalle politiche commerciali dei repubblicani. Ora sostiene Harris per la presidenza.

