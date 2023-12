Prima e dopo: Guarda come il fiume Mississippi e i suoi affluenti sono scesi ai minimi storici

In tutto il bacino fluviale, decine di misuratori sono scesi sotto la soglia di minimo idrometrico. Questa settimana il fiume Mississippi ha raggiunto livelli storicamente bassi dall'Illinois alla Louisiana, e molti di questi misuratori continueranno a registrare livelli d'acqua in diminuzione, dato che le previsioni rimangono ostinatamente secche.

Video, foto e immagini satellitari del fiume Mississippi vicino a Memphis mostrano quanto il potente fiume si sia allontanato dai suoi argini.

Secondo i dati del National Weather Service, all'inizio della settimana il fiume è sceso a meno 10,75 piedi, il livello più basso mai registrato a Memphis.

La siccità si è espansa nuovamente questa settimana nel Midwest e nel Sud, secondo l'US Drought Monitor. Metà degli Stati Uniti contigui è coperta da condizioni di siccità moderata o peggiore - il terzo valore più alto dell'anno finora e il più alto da marzo.

Più di 134 milioni di persone sono colpite da condizioni di siccità, riporta il monitor, che rappresenta la percentuale di popolazione più alta dal 2016.

Il Midwest ha visto il peggior peggioramento, con un aumento dell'area coperta dalla siccità di circa 60.000 miglia quadrate, che equivale alla dimensione della Georgia.

"L'umidità del suolo superiore continua a seccarsi in porzioni della Ohio Valley e della Corn Belt", ha riferito giovedì il Drought Tracker, aggiungendo che "l'umidità del suolo più profondo rimane molto bassa anche in gran parte della Mississippi Valley".

Le condizioni di siccità hanno avuto un grave impatto non solo sul Mississippi, ma anche sui fiumi che vi sfociano.

Le immagini satellitari del National Weather Service mostrano come i fiumi si siano ritirati dai loro argini tra il 14 luglio e il 17 ottobre.

Il fiume Mississippi presso l'ansa del Kentucky e New Madrid, Missouri:

Il fiume Ohio a Mound City Landing, Illinois:

In Nebraska, le foto aeree mostrano che il fiume Platte, che scorre attraverso lo Stato e sfocia nel Mississippi, si è quasi completamente prosciugato in alcune località. Il fiume è scomparso vicino a Kearney, in Nebraska, e la sabbia asciutta è tutto ciò che rimane dove di solito scorre l'acqua.

Secondo il National Weather Service, nella prossima settimana sono possibili diversi centimetri di pioggia negli Stati Uniti centrali, che potrebbero dare un po' di sollievo, soprattutto agli affluenti del Mississippi.

Ma le prospettive a lungo termine sono più secche della media. Le previsioni di siccità stagionale della National Oceanic and Atmospheric Administration prevedono che la siccità della regione persista fino a gennaio.

I bassi livelli del fiume hanno permesso alle persone di camminare a piedi fino a Tower Rock, ha riferito in precedenza la CNN, un'isola nel mezzo del fiume Mississippi, a sud di St.

I bassi livelli permettono anche all'acqua salata del Golfo del Messico di risalire il Mississippi, e l'Army Corps sta costruendo un argine sottomarino largo 1.500 piedi per evitare che il sale finisca nell'acqua potabile della Louisiana.

Inoltre, proprio mentre i livelli d'acqua record del lago Mead hanno rivelato diversi resti umani, nel fine settimana una donna che camminava sulle rive del fiume Mississippi ha scoperto delle ossa che si sono rivelate umane. I resti includono una mascella inferiore, ossa costali e alcuni pezzi di ossa non identificati, ha dichiarato alla CNN il medico legale capo della Contea di Coahoma, Mississippi, Scotty Meredith.

La Tennessee Valley Authority ha annunciato questa settimana che rilascerà più acqua da due dighe per contribuire a integrare i livelli idrici del fiume Mississippi. Al Cairo, in Illinois, il Mississippi "si sta avvicinando al livello minimo del fiume dal 1901", ha fatto sapere l'agenzia sulla sua pagina Facebook.

"Per contribuire a stabilizzare le condizioni di navigazione commerciale sui fiumi Ohio e Mississippi, stiamo programmando rilasci speciali di acqua dalla diga di Kentucky sul fiume Tennessee e dalla diga di Barkley sul fiume Cumberland, per aiutare gli impatti del basso livello del fiume", ha scritto l'agenzia.

Travis Brickey, un portavoce della TVA, ha dichiarato alla CNN che l'acqua delle dighe viene solitamente rilasciata su base fluttuante, in quanto esse operano secondo un ciclo di "generazione-stop-generazione-stop".

Ma per il prossimo futuro le dighe rilasceranno un flusso d'acqua costante per contribuire a contrastare l'impatto che la siccità in corso sta avendo sui livelli idrici.

I bassi livelli d'acqua sul Mississippi arrivano in un periodo cruciale dell'anno per il trasporto dei raccolti dal cuore della nazione, ha riferito in precedenza la CNN.

Il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito ha dragato porzioni del fiume per mantenere il traffico, anche se a un ritmo molto più lento. Centinaia di chiatte e imbarcazioni si sono messe in coda questo mese, in attesa del via libera per attraversare il fiume che si è abbassato in modo insidioso.

Questa storia è stata aggiornata.

Kevin France, David Williams, Andi Babineau, Rachel Ramirez e Chris Isidore della CNN hanno contribuito a questo servizio.

