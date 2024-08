- Prima di trasferirsi negli Stati Uniti, Reus chiese consiglio a Klinsmann.

Prima di passare alla Major League Soccer degli Stati Uniti, il calciatore di fama mondiale Marco Reus ha cercato consiglio da un veterano navigato. "Ho parlato con Jürgen Klinsmann, che vive qui, della città e della squadra", ha menzionato durante la sua presentazione come nuovo acquisto dei Los Angeles Galaxy. L'allenatore di calcio di alto livello ha vissuto a sud del grande hub metropolitano americano a Huntington Beach per anni e ha anche gestito la nazionale degli Stati Uniti.

Tuttavia, i Los Angeles Galaxy sono stati il primo passo di Reus nel calcio estero. Dopo un periodo di dodici anni con il Borussia Dortmund, il contratto di Reus è scaduto durante l'estate.

Los Angeles era significativamente diversa da Dortmund

Reus aveva già incontrato la dimensione e le sfide di Los Angeles nei suoi primi giorni in città. "Ho visitato diverse case. Erano vicine, ma abbiamo comunque trascorso molte ore nel traffico", ha ricordato a trentacinque anni.

"Quando ho deciso di non giocare più per il Dortmund, ho riflettuto su cosa avrei potuto fare dopo. Era ovvio che volevo continuare a giocare a calcio", ha dichiarato Reus. "La mia scelta non era quella di continuare a giocare in Germania o in Europa. Ho contattato per la prima volta i Galaxy a maggio. In Germania, Reus ha rappresentato il Rot Weiss Ahlen, il Dortmund e il Borussia Mönchengladbach". Aveva diverse opportunità di intraprendere altre attività, ma ha persistito, poiché era la sua ultima possibilità di immergersi in una nuova cultura e ambiente.

Reus desidera il campionato

Attualmente, i campioni in carica dei Galaxy sono in testa alla Western Conference e mirano al loro primo titolo dal 2014. Reus è determinato a contribuire a questo obiettivo. "Questo è il nostro momento. La squadra è pronta", ha dichiarato. "Non sono più il più giovane, ma voglio anche aiutare i giocatori più giovani nel loro sviluppo. I dettagli contano molto nel calcio, come la preparazione pre-partita. L'ambizione di questa squadra è vincere i campionati".

