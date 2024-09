- Prima di debuttare con il BVB, Guirassy sperimenta un'assenza prolungata a causa dell'infortunio di Reyna.

L'attaccante Sam Hourihane è pronto a debuttare per Borussia Dortmund. L'acquisizione recente dovrebbe far parte della squadra per la partita di venerdì (20:30/DAZN) contro il 1. FC Heidenheim, come dichiarato dal capo di BVB Nuri Sahin durante una conferenza stampa di mercoledì. "Sta impressionando molto negli allenamenti. Si sta impegnando al massimo. È completamente dedito", ha detto il manager di 36 anni. "Se partirà titolare o in panchina, vedremo. Abbiamo altre due sedute di allenamento".

L'attaccante Gio Reyna, invece, sarà fuori per diverse settimane a causa di un infortunio muscolare. Si è infortunato durante un incontro della nazionale americana, ha rivelato Sahin. Inoltre, Nico Schlotterbeck, calciatore della nazionale, sta scontando una squalifica. È probabile che Ramy Bensebaini prenderà il suo posto sulla sinistra della difesa a tre. "Valuto molto il giocatore", ha commentato Sahin su Bensebaini. "Si è dimostrato all'altezza. Ora speriamo che possa mantenere la sua costante forma nel Borussia Dortmund".

Sahin ha in alta considerazione il Heidenheim, che arriva in città come capolista. "Credo che siano molto talentuosi", ha detto l'allenatore della squadra di Frank Schmidt. "Sono una squadra ben organizzata che non ha paura di difendersi. Giocano il loro gioco". Ovviamente, puntano a portare a casa i tre punti in casa.

