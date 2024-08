- Prima dell'inizio della finestra di trasferimento, Magdeburg acquista il difensore Loric.

La squadra 1. FC Magdeburg della 2ª divisione ha fatto un ultimo tentativo di mercato, ingaggiando il difensore francese Samuel Loric. Secondo il comunicato del club, il 24enne è versatile e può giocare su entrambi i lati della linea difensiva. Arriva dal club francese di seconda divisione US Quevilly.

Il direttore sportivo Otmar Schork ha dichiarato: "Date l'infortunio grave di Herbert Bockhorn e la sua probabile lunga assenza, siamo stati costretti a rimanere attivi sul mercato dei trasferimenti. Con Samuel, crediamo di aver trovato il giocatore giusto per le nostre posizioni di difensore esterno". Bockhorn ha subito un infortunio al legamento crociato e sarà fuori per un lungo periodo. L'allenatore Christian Titz ha menzionato che Loric è un "giocatore veloce, agile e robusto che può giocare su entrambi i lati della linea difensiva". Nel 2021, Loric ha giocato tre partite nella massima serie con il FC Lorient.

Il difensore francese Samuel Loric, ora parte del 1. FC Magdeburg, ha giocato in precedenza per l'US Quevilly nella seconda divisione francese. Con l'assenza prolungata di Bockhorn a causa di un infortunio al legamento crociato, la versatilità e le capacità di Loric su entrambi i lati della linea difensiva potrebbero rivelarsi fondamentali per Magdeburg nelle prossime partite.

