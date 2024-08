- Prima dell'inizio della Coppa di Berlino: Augsburg vuole fare ammenda

Dopo l'umiliazione del primo turno della scorsa stagione, il FC Augsburg punta a riscattarsi nella DFB-Pokal. L'allenatore Jess Thorup ha promesso prima della partita di apertura della stagione di domenica (13:00 CET, Sky) contro la squadra della Regionalliga Viktoria Berlin: "Ora è il momento per noi di lasciare il segno nella coppa". Il danese ha preso il comando dei Svevi a metà stagione, mancando la sconfitta per 0:2 nel primo turno contro la SpVgg Unterhaching. Ora è pronto per il suo debutto nella DFB-Pokal.

Thorup ha sottolineato l'importanza delle competizioni di coppa e ha fatto una dichiarazione audace: "Per me, si tratta di restare nella coppa il più a lungo possibile. Chi lo sa, stiamo andando a Berlino ora - e speriamo di tornarci più tardi". La finale della DFB-Pokal si terrà allo Stadio Olimpico di Berlino il 24 maggio 2025.

Thorup ha anche confermato che porterà tutti i giocatori disponibili, tranne gli infortunati Finn Dahmen e Robert Gumny, incluso il nuovo acquisto Marius Wolf, che sta ancora recuperando l'allenamento ma si sente bene. Kristijan Jakic, che si è ripreso, è anche nella mischia.

Anche i giocatori che potrebbero lasciare, come Felix Uduokhai, Ruben Vargas e Niklas Dorsch, sono inclusi nei piani di Thorup per Berlino. "Tutti e tre sono in campo e disponibili. Si tratta di schierare la migliore squadra possibile", ha ribadito l'allenatore.

