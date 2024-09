- Prima dell'inizio della Bundesliga, gli Skyliners spingono per la partecipazione alla coppa

Il primo incontro del campionato fresco per la squadra di Skyliners di basket di Francoforte si terrà il sinistro venerdì 13. Si sfideranno nel turno preliminare della BBL Cup contro i campioni della seconda divisione, Gladiators Trier (ore 20:00/Dyn). La squadra spera che questa data non porti loro sfortuna, considerato i bei ricordi delle partite giocate a Trier.

Nella stagione precedente, queste due squadre si sono incontrate nei playoff semifinali. Francoforte è riuscita a superare Trier in una partita serrata, conquistando la promozione. Come sottolineato dall'allenatore dei Skyliners Denis Wucherer, "Sappiamo bene cosa ci aspetta, considerato gli incontri dell'ultima stagione e la serie intensa."

Inoltre, Trier ha mantenuto la maggior parte della sua squadra, apportando solo piccole modifiche alla formazione. Ciò significa che sono ben allenati. "Questo è un vantaggio significativo per loro e non rende il nostro prossimo compito più facile. Giocare a Trier è già difficile di per sé", ha detto l'esperto allenatore di 51 anni.

Wucherer ha rivelato che gli Hessiani non hanno giocato bene ultimamente. Spera che la squadra possa "superare questo piccolo calo e essere pronti per Trier". Purtroppo, né il capitano Lorenz Brenneke né Kamaka Hepa saranno disponibili per la partita, poiché sono ancora in riabilitazione.

