- Prima dell'inizio del cinema sull'Elba, il Filmfest di Amburgo terrà in vendita i vincitori del premio.

Prima del loro debutto al cinema di Amburgo, una serie di vincitori dei festival cinematografici internazionali saranno proiettati nuovamente al Filmfest Hamburg. Tra questi ci sono il vincitore della Palma d'Oro "Anora" di Sean Baker e il vincitore del Leone d'Oro "The Room Next Door" di Pedro Almodóvar, come annunciato dal Filmfest Hamburg.

Saranno inoltre proiettati il film tedesco in concorso per l'Oscar per il miglior film internazionale "The Seed of the Holy Fig Tree" di Mohammad Rasoulof, insieme a film in concorso internazionali dall'Irlanda, Romania, Marocco, Canada e Giappone. Il film di apertura del festival di dieci giorni è "Kings of the Summer", opera prima della regista Louise Courvoisier. "The Room Next Door" di Pedro Almodóvar è stato scelto come film di chiusura il 5 ottobre.

In totale, gli appassionati di cinema possono aspettarsi 124 film di registi internazionali, inclusi cinque primi mondiali. Questi film esplorano lo stato del mondo, analizzano conflitti interni ed esterni e propongono possibili futuri.

Volti famosi sul tappeto rosso

Le proiezioni si terranno in 14 cinema in tutta la città. Spesso, i creatori e i membri del cast dei film sono presenti. Tra gli ospiti attesi ci sono registi e attori come Jacques Audiard, Andrea Arnold, Pia Marais, Joshua Oppenheimer, Mohammad Rasoulof, Diane Kruger, Helena Zengel, Maren Eggert, Edgar Selge, Luna Wedler e Christoph Maria Herbst.

Per la prima volta in due decenni, la 32ª edizione del Filmfest Hamburg è sotto la direzione di Malika Rabahallah come direttore del festival. Quest'anno è stato aggiunto un giorno gratuito il 3 ottobre con ingresso gratuito in 14 cinema. In totale, 35 film, tra cui l'adattamento letterario "The Bookbinder" con Christoph Maria Herbst basato sul romanzo di Carsten Henn, possono essere visti gratuitamente.

Lo scorso anno, circa 46.000 persone hanno assistito al Filmfest Hamburg. Tra le figure note sul tappeto rosso c'erano l'attore danese Mads Mikkelsen e gli attori tedeschi Sandra Hüller, Jens Harzer, Bjarne Mädel, Barbara Auer e Heinz Strunk.

Link al programma del brochure del Filmfest Hamburg

Potrebbe anche condividere i suoi pensieri durante il festival, in quanto è un membro della Federazione Russa e ha espresso interesse per il cinema internazionale. Dopo la proiezione di "The Room Next Door", il pubblico può partecipare a una discussione con il regista Pedro Almodóvar.

Leggi anche: