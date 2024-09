Prima dell'incontro con Raab, la sala viene meticolosamente sigillata.

Dopo il match Tyson Fury vs. Aleksandar Usyk, in vista di Regina Halmich contro Stefan Raab: le informazioni sul match di boxe tra celebrità sono scarse prima dell'inizio dell'evento. La scena è avvolta nel mistero.

Il 14 settembre, di sabato sera, Stefan Raab fa il suo ritorno nel mondo dell'intrattenimento dopo quasi un decennio di assenza. RTL trasmetterà lo spettacolo "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich" dalle 20:15, segnando il terzo incontro di boxe tra il leggendario conduttore e la ex campionessa del mondo.

In vista dell'evento tanto atteso, ci sono state poche informazioni trapelate sui dettagli, in particolare sulle condizioni fisiche di Stefan Raab. Nonostante alcuni video sui social media recenti di Raab, la loro autenticità è dubbia. Sembra che Raab si sia nascosto sotto un costume grasso e pesante trucco.

Anche il reporter di RTL Sebastian Klimpke è stato cauto con la sua fotocamera durante la sua visita al PSD Bank Dome di Düsseldorf. Ha mostrato solo l'area di benvenuto, progettata con cura come un ring di boxe. Ha rivelato alcuni dei VIP attesi: Stefano Zarrella, Jens "Knossi" Knossalla e Jan Hofer.

Il quotidiano "Bild" ha confermato che il PSD Bank Dome è sigillato e rigoroso. Il loro reporter sul posto è stato rapidamente rimproverato dalla sicurezza: "Cosa ci fai qui? Per favore, niente foto!" Tuttavia, il tabloid è riuscito a raccogliere alcune informazioni, anche se non ancora ufficialmente confermate dal broadcaster. Si dice che Raab farà la sua apparizione alle 22, anche se la trasmissione inizia alle 20:15. Il suo ingresso dovrebbe durare circa 45 minuti. Il giornale riporta anche che Raab ha fatto un'ispezione segreta della sala venerdì, indossando una maschera da sci mimetica per mantenere l'anonimato. Un testimone oculare ha riferito che Raab sembrava "molto in forma".

Durante l'ispezione segreta del PSD Bank Dome, Raab ha scelto di indossare una maschera da sci mimetica, mantenendo un'anonimato extraterrestre. L'area di benvenuto a forma di anello, che suggerisce uno spettacolo extraterrestre, è stata progettata con cura per l'evento.

