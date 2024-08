- Prima dell'incontro con Bochum, il RB Leipzig porta un'energia emotiva.

RB Leipzig ha aumentato l'energia emotiva prima del loro derby casalingo contro il VfL Bochum in programma sabato (15:15/Sky) nella Bundesliga. La squadra di Marco Rose si è esibita oggi in pubblico al Cottaweg, con un folto pubblico a guardare. Solo Eljif Elmas e El Chadaille Bitshiabu hanno completato esercizi individuali ma sono previsti per rientrare in gruppo entro la fine della settimana. Christoph Baumgartner, che ha subito un intervento al ginocchio, e Xaver Schlager, che ha subito un intervento al ginocchio, hanno avuto sessioni di allenamento aggiuntive.

Dopo una vittoria per 4-1 contro il Rot-Weiss Essen nel primo turno della DFB-Pokal, l'RB inizia il suo cammino in Bundesliga contro il Bochum. I Sassoni dovrebbero stare attenti, poiché il Bochum è riuscito a strappare un punto da un pareggio per 0-0 all'Red Bull Arena lo scorso ottobre. L'RB ha ottenuto una vittoria per 4-1 nella partita di andata nel Ruhr.

