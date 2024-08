- Prima dell'inaugurazione della chiesa della guarnigione - promozioni per la tranquillità

Prima dell'inaugurazione della controversa Torre della Chiesa di Garrison a Potsdam il 22 agosto, l'ex vescovo Wolfgang Huber, una figura di spicco della Chiesa Evangelica, ha sostenuto l'istituzione di una zona di pace. "Questa torre funge da emblema architettonico per la città di Potsdam, mentre assume un nuovo scopo, incentrato sulla pace, sulla giustizia e sulla democrazia", ha dichiarato Huber, che ha servito come vescovo di Berlino e presidente del Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania, durante un'intervista con "Tagesspiegel".

L'apertura di giovedì prevede un evento tradizionale, in cui il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier, come protettore del controverso restauro della storica Chiesa di Garrison, parteciperà. Costruita nel 1735, questa chiesa militare è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e demolita nel 1968 su ordine della leadership della SED.

Diversi organismi, tra cui "Potsdam senza la Chiesa di Garrison" e il "Sito di apprendimento Chiesa di Garrison" della Fondazione Christian Martin Niemöller, si sono opposti al restauro, vedendolo come un'emanazione del militarismo e temendo che possa diventare un punto di incontro per estremisti di destra. Il 19 marzo 1933, il Presidente del Reich Paul von Hindenburg ha stretto la mano al nuovo Cancelliere del Reich Adolf Hitler durante la cerimonia del "Giorno di Potsdam" tenutasi davanti alla chiesa.

Il sindaco di Potsdam Mike Schubert (SPD) vede la Torre della Chiesa di Garrison come un simbolo di determinazione. "Rappresenta il nostro impegno per un'esame critico del nostro patrimonio storico e, in prossimità del centro di calcolo sviluppato durante i tempi della DDR, rappresenta anche i cambiamenti e le interruzioni nel nostro sviluppo urbano", ha dichiarato Schubert. Ha sostenuto la costruzione di ponti e l'avvicinamento reciproco.

I ricercatori esploreranno presto le possibili idee di utilizzo del sito, che include la torre ricostruita oltre a zone del vecchio centro di elaborazione dati attualmente utilizzate da artisti e creatori culturali. Huber e Schubert hanno trovato un compromesso che, oltre alla torre, include anche una "Casa della Democrazia" per il consiglio comunale al posto della navata della chiesa. La fondazione si aspetta di accogliere 80.000-90.000 visitatori all'anno nella torre. I costi complessivi di costruzione sono stati di circa 42 milioni di euro, con il governo federale che ha fornito circa 25 milioni di euro.

Una mostra permanente intitolata "Fede, Potere e Militare" esplorerà la storia complessa della chiesa. A partire dal 23 agosto, i visitatori avranno l'opportunità di ammirare una vista panoramica dalla piattaforma di osservazione alta 57 metri per la prima volta.

