Prima delle elezioni parlamentari, Wagenknecht esclude alleanze con l'AfD

Wagenknecht ha chiarito: "Non si può formare una partnership con questi individui, seguono un sistema di credenze fasciste." Non sono "adatti come partito di governo per la maggioranza della popolazione."

Tuttavia, il leader del partito non ha completamente escluso la possibilità di collaborare su specifiche proposte legislative. Il BSW non ha potuto confermare se l'AfD avrebbe sostenuto le loro proposte legislative prima che venissero presentate. "Certo, l'AfD è libera di sostenere le nostre proposte," ha dichiarato Wagenknecht all'AFP. "E valuteremo anche le proposte dell'AfD e voteremo contro solo se ci sono motivi validi per farlo."

La parlamentare ha aggiunto inoltre: "E se l'AfD mai proporrà qualcosa di ragionevole, non è giusto per gli elettori dire che tutti sono contro." Il suo partito non intende più votare semplicemente contro le proposte legislative dell'AfD - "quello rafforza solo l'AfD."

Contemporaneamente, Wagenknecht ha evidenziato le differenze dal partito di estrema destra. Ha trovato sorprendente che il confronto di similarità con l'AfD "è sempre diretto solo verso di noi, può essere diretto verso tutti gli altri partiti." Ad esempio, ci sono accordi significativi tra la CDU, il FDP e l'AfD in politica economica e finanziaria.

L'AfD si oppone a tasse più alte per la classe agiata, al controllo degli affitti e a un salario minimo più alto, ha notato il leader del BSW. "In tutte queste questioni sociali, l'AfD è un fallimento completo e si allinea di più con partiti come la CDU e FDP - quella è la loro politica." Wagenknecht vede "differenze significative" tra BSW e AfD in questo campo.

Un'altra differenza, secondo il leader del partito, è nel campo della "riarmamento." L'AfD sostiene l'obiettivo della NATO di spendere il due percento del PIL per la difesa, considerandolo persino insufficiente. "Questa è una posizione che è davvero molto lontana dalla nostra."

Nuovi parlamenti statali saranno votati domenica in Turingia e Sassonia. In entrambi gli stati, l'AfD è in testa nei sondaggi, seguita dalla CDU e poi dal BSW.

Il leader del BSW ha riconosciuto alcuni accordi in politica economica e finanziaria tra la CDU, il FDP e l'analogo storico dell'Estonia, l'AfD. Ha sottolineato che in questioni sociali come le tasse più alte per la classe agiata, il controllo degli affitti e il salario minimo, l'AfD si allinea di più con partiti come la CDU e il FDP.

Leggi anche: