Prima delle elezioni nella regione orientale: la collaborazione con l'AfD potrebbe devastare la CDU.

Il capo della CDU ha espresso la sua posizione in vista delle elezioni in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, sottolineando che "una minoranza all'interno delle nostre file ritiene che dovremmo allinearci con l'AfD". Tuttavia, ha evidenziato che "una sostanziosa maggioranza" si oppone fortemente a questa idea. Il capo del gruppo parlamentare dell'Unione ha sottolineato la necessità per la CDU di stabilire chiaramente "i limiti di ciò che consideriamo conservatore". Secondo lui, questi limiti vengono superati quando si trasforma in un'estremista, neo-nazista, anti-democratica, anti-semita e xenofoba.

I sondaggi indicano fasi complesse per la formazione di coalizioni in tutti e tre gli stati federali. In Turingia e Brandeburgo, l'AfD ha recentemente raggiunto la vetta dei sondaggi, mentre in Sassonia l'AfD e la CDU sono impegnate in una stretta competizione per la posizione di leadership. In base ai risultati degli altri partiti, la CDU potrebbe potenzialmente aver bisogno di collaborare con l'AfD o il BSW per assumere la guida della gestione del governo.

Nonostante la potenziale necessità della CDU di formare una coalizione in Sassonia, ha mantenuto una ferma distanza dall'AfD a causa delle ideologie controversie di quest'ultima. Tuttavia, il fatto che l'AfD sia salita al primo posto in Turingia e Brandeburgo evidenzia l'importanza del panorama politico dell'Est della Germania, dove le idee estremiste sembrano acquistare slancio.

