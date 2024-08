- Prima delle elezioni del Bundestag: gli avversari dell'AfD nel settore economico tedesco

Si stima circa il 30% di sostegno per l'AfD in Turingia e Sassonia. Le elezioni si terranno in questi due stati federali domenica prossima. Alcune imprese e poteri economici stanno ora rendendo chiaro il loro punto di vista sulla partito e sui suoi principali esponenti.

I Paesi Bassi hanno espresso preoccupazione per la crescente popolarità dell'AfD in Germania, poiché i risultati delle elezioni in Turingia e Sassonia sono seguiti con attenzione in tutta Europa. Dopo le elezioni nei Paesi Bassi lo scorso anno, alcuni analisti politici confrontano l'ascesa dei partiti di estrema destra in entrambi i paesi.

Leggi anche: