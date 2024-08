- Prima dell'accordo vincolante di Hranac con Hoffenheim

Il club tedesco di calcio TSG 1899 Hoffenheim sembra aver acquisito un difensore centrale chiave nella persona di Robin Hranac, della Repubblica Ceca, dal Viktoria Pilsen, come riportato da fonti come Kicker. Il 24enne internazionale sarebbe in viaggio verso la Germania per un visita medica.

I trasferimenti precedentemente pianificati di Oumar Solet (Salisburgo) e Armel Bella-Kotchap (Southampton) non si sono materializzati all'ultimo minuto. Si dice che Bella-Kotchap abbia fallito la visita medica. Hoffenheim attende ora buone notizie dal suo staff medico.

Il contratto di Hranac con Pilsen scade nel 2027 e si dice che abbia un prezzo di acquisto di otto cifre. Ha giocato in tutte le partite del gruppo di questa edizione della Coppa d'Europa. Unendosi a Pavel Kaderabek, David Jurasek e al recente acquisto Adam Hlosek (ex Leverkusen), sarebbe il quarto giocatore ceco nella rosa della Europa League di Hoffenheim.

L'acquisizione di Robin Hranac da parte della TSG 1899 Hoffenheim potrebbe rinforzare la linea difensiva, poiché altri possibili acquisti come Oumar Solet e Armel Bella-Kotchap non si sono materializzati a causa di problemi medici. Con l'esperienza internazionale e le prestazioni impressionanti di Hranac nella Coppa d'Europa, potrebbe rivelarsi un acquisto prezioso per la rosa di Hoffenheim insieme agli altri giocatori cechi nella sua squadra della Europa League.

