Durante il periodo di celebrazione del anniversario del campo jungle di RTL, i telespettatori hanno potuto osservare lo stato di Hanka Rackwitz (55), che ha iniziato a partecipare al programma con alto spirito e cordialità, deteriorarsi gradualmente nel tempo. Al settimo giorno, l'ex agente immobiliare televisivo ha scelto di ritirarsi volontariamente da "Sono una Star - Showdown delle Leggende della Giungla". Da quando sono state registrate, è trascorso un po' di tempo prima che la sua partenza venisse trasmessa il 22 agosto. Il giorno successivo a questa trasmissione, il veterano della giungla ha condiviso i suoi pensieri su vari argomenti, compresa l'autenticità del programma e l'opinione del pubblico sul re o sulla regina della giungla, in un'intervista con spot on news.

La prova della giungla ti ha lasciato il segno e sei riuscito a recuperare da allora?

Hanka Rackwitz: Mi sono ripresa rapidamente perché non avevo rimpianti per aver lasciato volontariamente il campo. Tuttavia, non ero completamente soddisfatta a causa dei suoi svantaggi. Tuttavia, era la decisione giusta. Tuttavia, man mano che la data di trasmissione si avvicinava, diventavo ansiosa per l'impatto potenziale sulla mia vita che avevo costruito con tanto impegno. Ripensandoci, ho avuto dubbi sulle mie decisioni e azioni e mi sono chiesta se fossi veramente la persona che pensavo di essere. E poi, cosa succede quando la Germania ti lancia pietre dopo la trasmissione?

Hai seguito gli episodi precedenti che hanno portato alla tua uscita dal programma?

Rackwitz: Bloccando la data di trasmissione imminente, ho guardato gli episodi con un bicchiere di prosecco in mano. Era strano, però: continuavo a sentire il mio nome, trovavo la mia voce strana... sembrava surreale.

Secondo te, il contenuto trasmesso era veritiero e accurato?

Rackwitz: Il montaggio era eccezionale e gli eventi sono stati rappresentati come si sono svolti. Ovviamente, non tutto poteva essere mostrato, ma il tono generale è stato rappresentato realisticamente. All'inizio, questo mi ha rassicurato perché alcuni formati manipolano il loro contenuto. Tuttavia, come in un documentario sulla natura di una leonessa e i suoi cuccioli, se vengono rappresentati mentre cacciano, sembra impressionante. Tuttavia, il documentario potrebbe anche mostrare una madre impala uccisa dalla stessa leonessa. Dipende dalla prospettiva, e questo è anche interessante nei programmi come il campo jungle.

Con l'opinione del pubblico che gioca un ruolo cruciale in questi programmi, come ti sei sentita riguardo alla stagione pre-registrata della leggenda senza voto del pubblico?

Rackwitz: Questo mi ha deluso perché non c'erano conseguenze per il comportamento. Non ero più sicura di cosa fosse giusto o sbagliato. Il mio senso di giustizia è molto forte e ho reagito fortemente in alcune situazioni. Se avessi avuto l'intervento della "saggia" Hanka dall'esterno durante quei momenti, le cose avrebbero potuto andare diversamente.

Rackwitz: L'arrivo di Elena ha aiutato a restituire un po' di autenticità perché tutti sembravano comportarsi di nuovo come professionisti. Tuttavia, le storie parzialmente costruite su altri formati, Dubai, mamme leonesse e così via, o le discussioni create ad arte, non le sopportavo più. Non ho nascosto la mia frustrazione e spesso mi è stato suggerito di andarmene. Alla fine, è diventato troppo e ho scelto di fermare la giostra per il mio io passato e presente.

Hai già saputo chi ha vinto la stagione della leggenda del campo jungle. Ti piacerebbe congratularsi con la regina o il re della giungla?

Rackwitz: Sono contenta del vincitore e posso confermarlo. (ride)

E ora, apparirò in qualche progetto televisivo futuro?

Rackwitz: Non al momento. Ho bisogno di tempo per recuperare prima. Non avevo previsto l'impatto emotivo che avrebbe avuto su di me. Tuttavia, posso rivelare che acquisterò un food truck e viaggerò in giro per condividere un po' di polvere magica, vibrazioni positive e cibo delizioso con chiunque sia interessato.

Hai subito qualche critica per la trasmissione RTL sui social media o su altre piattaforme?

