Scegliere il trattamento ambulatoriale invece del ricovero ospedaliero - Prima della ristrutturazione, KMG-Clinic di Bad Frankenhausen

Le strutture sanitarie KMG nella parte settentrionale della Turingia stanno pianificando un cambiamento di sede a Bad Frankenhausen (distretto del Kyffhäuser). Il trattamento interno presso l'Ospedale Manniske è previsto per terminare entro giugno 2025, come annunciato dai dirigenti della clinica privata. La diminuzione del numero di pazienti e la limitata gamma di servizi hanno reso il trattamento interno instabile in questo sito. Alcune parti dell'ospedale rimangono attualmente vuote.

L'edificio diventerà un centro sanitario ambulatoriale, accessibile anche dai medici di base per interventi chirurgici di minore entità. I servizi di emergenza si trasferiranno in moderne strutture sul posto.

Secondo la ministra della Salute della Turingia, Heike Werner (Sinistra), la maggior parte dei pazienti viene già trattata in ambulatorio in questo luogo. C'è un Centro di Assistenza Medica (MVZ) con sette pratiche mediche individuali. Lo scorso anno, hanno trattato circa 23.000 persone e hanno eseguito 4.200 interventi chirurgici ambulatoriali. Tuttavia, solo 2.500 pazienti hanno richiesto trattamento interno. Il basso numero di pazienti e l'incapacità di eseguire trattamenti e interventi chirurgici complessi hanno scoraggiato i professionisti medici verso questa sede, come spiegato dai dirigenti della clinica.

Werner ha descritto la gestione delle cliniche KMG come che affronta la situazione in modo proattivo e responsabile, assicurando prudenza e lungimiranza per preservare e rafforzare il centro sanitario a Bad Frankenhausen.

KMG continua a operare ospedali nelle vicine Sondershausen e Sömmerda, Turingia. Un nuovo edificio è attualmente in costruzione a Sömmerda, finanziato dagli investimenti dello stato. Attraverso questi luoghi, i servizi interni regionali verranno mantenuti, secondo Werner.

Circa 140 dipendenti lavorano nella sede di Bad Frankenhausen. La maggior parte del personale può essere offerta un'occupazione continuata nei siti di Sömmerda e Sondershausen, come spiegato dalle cliniche KMG.

Nel 2019, KMG, con sede nel Brandeburgo, ha acquisito gli ospedali di Bad Frankenhausen, Sondershausen e Sömmerda dopo il fallimento del precedente operatore DRK a causa dell'instabilità finanziaria della clinica Manniske.

Il recente chiusura della clinica privata Sternbach a Schleiz (distretto di Saale-Orla) a causa dell'insolvenza ha suscitato preoccupazione in Turingia. L'associazione medica statale sta chiedendo nuove idee per gli ospedali rurali di piccole dimensioni che affrontano problemi economici.

Altri professionisti medici potrebbero trovare opportunità al Centro di Assistenza Medica di Bad Frankenhausen, che registra un alto numero di visite e interventi chirurgici ambulatoriali, nonostante la bassa richiesta di trattamento interno. Comprendendo il cambiamento di focus delle strutture sanitarie KMG verso i servizi ambulatoriali, altri fornitori di assistenza sanitaria potrebbero considerare di allineare le loro pratiche con questa tendenza nella regione.

