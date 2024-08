Prima della morte di Matthew Perry, i professionisti avevano espresso preoccupazione per il regno non regolamentato della terapia con la ketamina.

Perry è stato somministrato ripetutamente il giorno del suo decesso, secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, e un'autopsia ha rivelato un livello eccessivamente alto di ketamina nel suo sistema, sufficiente per l'anestesia generale.

L'incidente ha attirato l'attenzione sulle pratiche di prescrizione dubbie riguardanti la ketamina, un allucinogeno con una storia decennale come anestetico. È anche ampiamente riconosciuto per i suoi usi ricreativi e, più recentemente, come potenziale trattamento per la depressione, il disturbo da stress post-traumatico e il dolore cronico. Poiché è già in circolazione, i pazienti in cerca di sollievo possono accedervi, occasionalmente attraverso cliniche a pagamento con scarsa supervisione.

La ketamina è classificata come droga di classe III dall'Amministrazione per il controllo delle sostanze degli Stati Uniti, indicando un potenziale moderato di dipendenza fisica o psicologica. Questa classificazione impone limitazioni sui ricambi di prescrizione e richiede la registrazione e il rispetto di determinati requisiti per la distribuzione e il deposito da parte della DEA.

Tuttavia, le persone trovano ancora modi per abusare della droga, specificamente farmaci composti e versioni generiche, spesso deviandola dalle sue applicazioni mediche previste.

I medici hanno libertà di prescrivere farmaci per usi oltre quelli originariamente previsti, noto come "uso off-label". Questo uso off-label rappresenta generalmente una minoranza delle prescrizioni.

Nel caso della ketamina, l'uso off-label della versione generica è aumentato notevolmente, a causa della diffusione di attività a pagamento e della crescente reputazione della ketamina come rimedio rapido per varie afflizioni.

Il dottor Gerard Sanacora, direttore del Programma di Ricerca sulla Depressione di Yale, ritiene che ci sia bisogno di una maggiore regolamentazione nell'uso medico della ketamina, ma riconosce i compromessi.

"C'è questo dilemma di quanto restrictiva dovrebbe essere la regolamentazione, poiché non si vuole rendere più difficile l'uso come anestetico, ma d'altra parte, abbiamo bisogno di un sistema per monitorare l'uso fuori dalle situazioni mediche", ha detto Sanacora.

"Non siamo a conoscenza di quanti individui ricevono questa droga. Non possiamo determinare le dosi utilizzate. Non abbiamo informazioni sugli eventi avversi."

L'impresa in crescita della ketamina

I dati ufficiali del National Survey on Drug Use and Health del governo federale suggeriscono che l'uso di ketamina è ancora raro, con circa il 2% degli adulti che riferiscono un uso nella vita nel 2023.

Tuttavia, uno studio del 2023 di Epic Research ha scoperto che il tasso di prescrizioni di ketamina negli Stati Uniti è aumentato di oltre il 500% tra il 2017 e il 2022, con una notevole maggioranza delle prescrizioni emesse per la gestione del dolore.

I dati di Epic coprono solo i tradizionali ambienti medici che utilizzano il suo sistema di cartelle mediche, quindi escludono le piccole cliniche a pagamento.

Nel frattempo, si è assistito a un aumento delle cliniche di ketamina negli Stati Uniti, secondo le ricerche, che forniscono infusione intravenosa, iniezioni o addirittura forme orali di ketamina, come le caramelle, per varie afflizioni. Nel 2023, il mercato delle cliniche di ketamina era stato segnalato come superiore a 3,4 miliardi di dollari, con una crescita annuale prevista del 10% entro il 2030, secondo Grand View Research.

L'aumento della presenza di fornitori di telemedicina che prescrivono la terapia con ketamina online durante il periodo di isolamento del Covid-19 ha offerto oggi quasi la metà del mercato, secondo Grand View.

Nel ottobre 2023, l'FDA ha emesso un avvertimento sulle crescenti utilizzazioni composte di ketamina, comprese le caramelle, citando eventi psichiatrici, pressione sanguigna elevata e depressione respiratoria come potenziali pericoli.

"La ketamina non è approvata dall'FDA per il trattamento di alcun disturbo psichiatrico e sono necessari ulteriori studi clinici per esplorare a fondo il profilo beneficio-rischio e le condizioni di utilizzo sicuro della ketamina nel trattamento dei disturbi psichiatrici", ha dichiarato l'FDA.

Il dottor Steven P. Cohen, professore di anestesiologia alla Feinberg School of Medicine della Northwestern University, ritiene che alcune cliniche di ketamina priorità i profitti rispetto alle cure dei pazienti.

Cohen ha detto che queste cliniche spesso saltano le valutazioni del medico per i pazienti, somministrando dosi fino a 35-40 milligrammi alla volta, che nella sua esperienza possono essere subterapeutiche. Le cliniche potrebbero non monitorare il progresso del paziente e i pazienti sono tenuti a pagare per ogni trattamento in contanti. "È scoraggiante. È il Far West", ha detto.

Questo contrasta nettamente con le severe regolamentazioni dell'FDA per l'uso dell'esketamina, un derivato della ketamina approvato per la depressione resistente al trattamento e disponibile su prescrizione.

La ketamina viene promossa per affrontare vari problemi, come il disturbo ossessivo-compulsivo, il disturbo da stress post-traumatico e il disturbo d'ansia generale, a volte prima che la ricerca scientifica sostanziale li supporti. Secondo il referto autoptico, l'attore Perry stava utilizzando la ketamina per combattere la depressione, ma c'erano indicazioni di una crescente dipendenza dalla sostanza. L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California ha rivelato in un comunicato stampa sui capi d'accusa legati al decesso di Perry che i medici hanno continuato a fornire la droga a Perry despite being informed at least a week prior about his escalating ketamine addiction. Perry was candid about his struggles with substance abuse disorder.

Gli esperti affermano che la ketamina non porta a dipendenza fisica come gli oppioidi. Gli individui che smettono di usarla regolarmente di solito non sperimentano sintomi di astinenza.

"Vivi in quello che chiamo 'K lands', 'terre di ketamina'. Tornare alla realtà potrebbe non essere divertente, ma non sperimenterai una dipendenza fisica, almeno non che io sappia. Alcune persone potrebbero dire che è psicologicamente dipendente", ha dichiarato il dottor Joseph Palamar, vicedirettore del Dipartimento di Salute della Popolazione della NYU.

Palamar esprime preoccupazione per l'uso non supervisionato della droga a casa, specialmente alla luce di situazioni come quella di Perry: l'attore è annegato nella parte riscaldata della sua piscina dopo aver ingerito quantità sostanziali di droga, secondo il referto autoptico.

Clicca qui per ricevere I risultati sono arrivati con Dr. Sanjay Gupta ogni martedì dal team di CNN Salute.

"Non è di certo la sostanza più dannosa, ma può essere dannosa se usata in modo improprio," ha detto Palamar, che è anche il vicedirettore del National Drug Early Warning System (NDEWS), responsabile del monitoraggio dei primi segni di epidemie di droghe.

Palamar riconosce che è difficile raccogliere dati sulle morti legate al ketamina, ma ha sentito parlare di almeno due altri casi attraverso i collaboratori di NDEWS.

"Anche se sei la persona più responsabile, il ketamina è una sostanza controllata che può essere pericolosa."

Nel gestire la droga a casa senza supervisione, Palamar esprime preoccupazioni come cucinare sotto l'effetto della sostanza e causare incidentalmente un incendio in casa, o pensare che sia sicuro guidare o fare una passeggiata all'aperto solo per essere investiti da un veicolo.

"Tutti questi fattori, tutti questi problemi comportamentali mi preoccupano perché è non regolamentato," ha detto.

Despite its potential benefits for depression and PTSD, the misuse of ketamine can lead to serious health issues. For instance, the FDA issued a warning about compounded ketamine uses due to potential dangers such as psychiatric events, elevated blood pressure, and respiratory depression.

Moreover, unsupervised use of ketamine at home can lead to accidents such as cooking fires, driving under the influence, or even accidents while walking outside. These health risks highlight the need for stricter regulation and oversight in the use of ketamine, even for off-label uses.

Leggi anche: