- Prima del suo ritorno a Düsseldorf, Werder-Sturmer Kownacki fece i preparativi.

L'attaccante polacco Dawid Kownacki, attualmente al Werder Bremen, sembra vicino a fare ritorno al suo precedente club, Fortuna Düsseldorf. Secondo i resoconti di Bremen, Kownacki, 27 anni, non parteciperà all'incontro di DFB-Pokal contro Energie Cottbus (ore 18:00/Sky) di lunedì a causa delle trattative con un altro club.

Secondo Bild.de, il club in trattativa è proprio Düsseldorf, una squadra che milita nella seconda divisione. Le discussioni ruotano intorno a un accordo di prestito con opzione di acquisto per Fortuna.

Kownacki aveva lasciato Düsseldorf per Bremen solo lo scorso estate, ma non è riuscito a lasciare il segno. Tuttavia, Düsseldorf, con ambizioni di promozione nella 2. Bundesliga, continua a cercare rinforzi per la propria linea d'attacco.

Il possibile ritorno di Kownacki a Düsseldorf potrebbe farlo assentare da altre partite, poiché le trattative con il suo vecchio club potrebbero protrarsi oltre la partita di DFB-Pokal contro Energie Cottbus a Bremen. Se l'accordo con Fortuna Düsseldorf verrà finalizzato, Kownacki potrebbe nuovamente indossare i colori del suo precedente club da Bremen.**

Leggi anche: