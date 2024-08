- Prima del suo importante debutto, Heidenheim adotta una strategia pragmatica.

Frank Schmidt, il responsabile tecnico del 1. FC Heidenheim, considera il loro debutto sul palcoscenico europeo come "naturalmente qualcosa di significativo". Tuttavia, intende mantenere le proprie emozioni sotto controllo prima della prima partita dei playoff della Conference League contro il BK Häcken in Svezia giovedì (ore 19:00). "In sintesi: sono due partite in cui miriamo a qualificarsi per la fase a gironi. Stiamo cercando il risultato che ci porterà al prossimo turno la prossima settimana", ha dichiarato.

I campioni della coppa di Svezia e la quinta squadra della Allsvenskan sono attualmente in piena attività, mentre il Heidenheim ha giocato finora solo una partita ufficiale. Lo scorso sabato, il Heidenheim ha vinto per 4-0 contro il FC 08 Villingen, passando al secondo turno della DFB-Pokal. "Per noi, i preparativi continuano. Stiamo cercando di definire la formazione iniziale nelle prossime settimane", ha detto Schmidt, riflettendo sulle partenze di giocatori chiave come il miglior marcatore Tim Kleindienst e l'ala Jan-Niklas Beste, durante la pausa estiva.

A Göteborg, il Heidenheim sarà supportato da oltre 500 tifosi in trasferta. "Questa è una partita storica e i tifosi ne sono consapevoli", ha detto il capitano Patrick Mainka. "Possiamo sfruttare questo e trarre forza da esso. Vogliamo mettere in scena una buona partita per loro e vedere dove ci porterà questo viaggio".

Le norme dell'Unione Europea regarding i viaggi durante la pandemia potrebbero rappresentare delle sfide per i 500 tifosi del Heidenheim in trasferta. Tuttavia, il supporto dei tifosi, compresi quelli che si recheranno a Göteborg, è molto apprezzato dalla squadra mentre affronta il BK Häcken nei playoff della Conference League.

