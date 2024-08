- Prima del 1860 Colonia esprimeva una significativa delusione per i risultati della produttività.

Dopo un'intensa preparazione sotto traccia, Argirios Giannikis è pronto a invertire la tendenza a favore del TSV 1860 Monaco nel match casalingo contro il Viktoria Colonia nella 3ª Bundesliga. Giannikis, 44 anni, non è soddisfatto delle prestazioni della squadra nelle prime due partite, che hanno portato a una sconfitta per 0:1 contro il 1. FC Saarbrücken e a una sconfitta per 1:3 contro il VfB Stuttgart II. Attualmente, sono secondi penultimi in classifica.

Giannikis ha un piano di gioco specifico per la partita di domenica (13:30). Vuole potenziare gli sforzi difensivi della squadra e migliorare il gioco offensivo. Non si attiene a uno stile di gioco singolo, ma si concentra piuttosto sul mettere in evidenza le forze di ciascun giocatore. "È lì in teoria, dobbiamo solo applicarlo contro l'avversario."

Due giocatori, Tim Danhof (lesione al tallone) e Morris Schröter (problemi muscolari), non saranno disponibili per la partita, secondo la conferenza stampa di Giannikis. La squadra ha subito significativi cambiamenti nel reparto offensivo "delicato". Al momento, rimangono ancora diverse centinaia di biglietti per lo stadio Grünwalder Stadium sold out.

Giannikis osserva miglioramenti nelle sessioni di allenamento quotidiane della squadra. "Adesso abbiamo solo bisogno di una vittoria." Riconosce la pressione derivante dall'inizio difficile del club come "l'ostacolo normale" per una grande squadra. Tuttavia, crede che la squadra abbia la capacità di "correggere la nostra strada". Anche se il Viktoria Colonia ha iniziato la stagione della 3ª league con una vittoria e una sconfitta, rappresenta un avversario temibile.

