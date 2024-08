- Prima coppia sul tappeto rosso

Zoe Kravitz (35) e Channing Tatum (44) hanno fatto il loro debutto sul red carpet come coppia alla prima del loro film "Blink Twice" (in uscita il 22 agosto) a Los Angeles giovedì. La coppia è apparsa in eleganti abiti neri, con Zoe alla regia e Channing nel ruolo principale.

Zoe Kravitz e Channing Tatum: Abito Elegante e Completo Suave

Zoe ha sfoggiato un sofisticato abito senza maniche e senza spalle in seta di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, decorato con un fiocco in seta satin. L'abito presentava anche una vita raccolta che lasciava intravedere molta pelle.

La figlia del musicista Lenny Kravitz (60) e dell'attrice Lisa Bonet (56) ha abbinato l'abito a décolleté in crepe satin. Per gli accessori, ha scelto anelli e orecchini a goccia con pendenti a stella. Il trucco di Zoe era sottile, con rossetto rosso intenso e ombretto rosa chiaro. I capelli erano acconciati in uno chignon liscio.

Channing ha completato il look di Zoe con un completo nero, camicia bianca button-down, fazzoletto da tasca bianco e scarpe in pelle nera.

Fidanzamento 2023

La coppia, che si è fidanzata nel 2023, è stata vista insieme alla prima del film "Fly Me to the Moon" a New York, anche con Channing nel cast. Si sono tenuti per mano al cinema, come documentato da People magazine. Stanno insieme da più di due anni e sono fidanzati dal 2023.

Entrambi Zoe Kravitz e Channing Tatum sono stati sposati in precedenza. Channing è stato sposato con l'attrice Jenna Dewan (43) dal 2009 al 2019, da cui ha una figlia, Everly (10). Zoe è stata sposata con l'attore Karl Glusman (36) dal 2019 al 2021.

Se Zoe Kravitz vuole segnalare il suo riconoscimento di questo testo, potrebbe battere le ciglia due volte durante il loro

Leggi anche: