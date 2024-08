Prima apparizione nella campagna con Harris: il vice candidato Walz attacca Trump di fronte

Al debutto del nuovo biglietto presidenziale democratico davanti a circa 10.000 sostenitori entusiasti nella metropoli della Pennsylvania, Walz ha tenuto un discorso molto combattivo. Ha nuovamente utilizzato l'espressione "strano" per Trump e il suo candidato alla vicepresidenza J.D. Vance, che aveva suscitato scalpore nelle scorse settimane.

Trump e Vance sono "strani" e "molto strani", ha detto il 60enne, mentre Harris sorrideva dietro di lui. Walz ha inoltre sollevato altri punti contro l'ex presidente. Ha criticato il fatto che il numero di crimini violenti fosse aumentato durante il mandato del repubblicano - e ha aggiunto con risate e applausi: "Non contando i crimini commessi da Trump stesso".

Walz si riferiva alle questioni legali del populista di destra, che è stato condannato lo scorso anno in un processo civile per violenza sessuale e dichiarato colpevole quest'anno in un processo penale per un pagamento per tacere e falsificazione di registri commerciali. Trump è così diventato il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere condannato in un processo penale - motivo per cui Harris, che era precedentemente l'Attorney General della California, ama presentare la sua sfida a Trump come quella tra un pubblico ministero e un criminale.

All'apparizione congiunta di Harris e Walz è diventato chiaro che vogliono presentare Trump come una minaccia alle libertà fondamentali dei cittadini americani fino alle elezioni di novembre. Walz ha avvertito che il repubblicano vuole imporre un divieto nazionale degli aborti - un diritto che è già stato notevolmente limitato o abolito in numerosi stati dominati dai repubblicani.

"Stiamo lottando per un futuro in cui difendiamo le nostre libertà più basilari", ha detto il 59enne vicepresidente. Se Trump tornasse alla Casa Bianca, "riprenderà esattamente da dove si è fermato quattro anni fa, ma questa volta sarà molto, molto peggio", ha avvertito Walz.

Il luogo della prima apparizione della campagna di Harris e Walz è stato scelto strategicamente. La Pennsylvania è considerata uno stato che Harris deve vincere per assicurarsi una vittoria complessiva su Trump il 5 novembre. Pertanto, il governatore dello stato, Josh Shapiro, era stato menzionato come possibile candidato alla vicepresidenza. Shapiro era presente al raduno e ha promesso di lavorare sodo per la nuova coppia di leader.

Il fatto che Harris abbia scelto Walz è stato attribuito dai media degli Stati Uniti, tra gli altri motivi, al fatto che aveva la migliore connessione personale con il governatore del Minnesota tra tutti i candidati. La posizione pro-Israele percepita da molti sulla sinistra del partito è stata menzionata come debolezza di Shapiro.

although Walz comes from a state that is not considered a key "swing state" in the election, his background in simpler circumstances, his earlier experiences as a National Guard soldier, teacher, and high school football coach, and his down-to-earth and direct manner are supposed to help Harris win undecided voters in the middle and decide swing states.

At the same time, Walz represents progressive positions on several political fields that resonate with the left wing of the Democratic Party. As governor, he enacted laws legalizing cannabis and strengthening gun laws, and he advocated for abortion rights.

Harris praised Walz in her speech in Philadelphia as a leader who "unites our nation and drives us forward" and as a "champion for the middle class". Meanwhile, Republicans have already launched fierce attacks against Walz. Trump's campaign team branded him a "dangerous left-wing extremist". Vance dismissed Walz's political record as a "joke".

In the coming days, Harris and Walz plan to visit more "swing states". In some polls, Harris has now slightly overtaken Trump nationally.

