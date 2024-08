- "Prezzi stabili durante il periodo estivo" <unk> Previsibili costi per gli alberi di Natale

Costo degli abeti natalizi veri nel Reno-Palatinato è previsto che rimanga simile quest'anno. Secondo Lars Zimmermann, capo del gruppo di lavoro dei produttori di abeti natalizi del Reno-Palatinato, parlando con l'Agenzia tedesca di stampa, "Probabilmente resteremo nella fascia di prezzo di 21-29 euro per metro per gli abeti di Nordmann". In tutta la Germania, i prezzi possono variare a causa di fattori locali.

Zimmermann ha aggiunto: "Nei centri urbani, i prezzi possono differire da quelli delle aree rurali. I nostri alberi provengono dai nostri stessi stock nel Reno-Palatinato". Ha notato che l'idea di 'alberi locali', ovvero quelli della regione, sta diventando sempre più popolare tra i clienti. Questo può essere mantenuto attraverso le operazioni nel Reno-Palatinato.

Abeti natalizi artificiali

Per fortuna, la siccità non è stata un problema quest'anno. "È stato un'estate fantastica, in realtà". Purtroppo, le piante giovani hanno subito danni negli ultimi due estati, che sono state felicemente trapiantate. "Non ci saranno carenze. Chiunque cerchi un albero di Natale lo troverà".

Zimmermann stima che l'uso di abeti natalizi artificiali nelle case tedesche sia di circa il 10%. "Ce ne sono sicuramente di molto belli, ma ci sono due cose da tenere a mente: in primo luogo, non sono esattamente economici. In secondo luogo, il loro impatto sul carbonio è disastroso a causa della produzione".

La monocultura nell'allevamento degli abeti natalizi è una critica comune. Tuttavia, Zimmermann sottolinea: "D'altra parte, gioca anche un ruolo nella sequestrazione del carbonio e fornisce habitat per insetti, uccelli e api. Inoltre, favorisce la crescita dei prati fioriti. Un abete vero rimane un pezzo di natura".

