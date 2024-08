- Prezzi per il bagno all'aperto in Hesse: Francoforte è più costosa

Estate 2024 non sempre è estiva - Piogge intense, temporali e temperature sotto i 20°C scoraggiano alcuni appassionati di nuoto all'aria aperta. Quando il tempo è bello, coloro che vogliono tuffarsi nell'acqua fresca hanno un'ampia gamma di opzioni nel Reno**. Tuttavia, i prezzi variano.

Francoforte è generalmente più costosa

Il portale Holidaycheck ha confrontato i prezzi delle piscine in Germania per la stagione del nuoto. A Francoforte, nel Freibad Stadion, Freibad Silobad, Riedbad Bergen-Enkheim, Freibad Hausen, Freibad Nieder-Eschbach, Freibad Eschersheim e Freibad Brentanobad, le famiglie con due adulti e due bambini pagano 13 Euro. Il prezzo d'ingresso per gli adulti singoli è di 5 Euro, per i bambini di 14 anni e sopra è di 3,30 Euro, e i bambini sotto i 14 anni entrano gratis.

Al contrario, il nuoto è più economico a Cassel: secondo il sito, gli adulti pagano 3,50 Euro per il Freibad Wilhelmshöhe e 4 Euro per l'Auebad Kassel. Il Freibad Rosenau a Fulda costa 4,50 Euro per gli adulti. Il Freibad Ringallee a Gießen costa solo 3,70 Euro.

Piscine da spiaggia sono un'alternativa alle piscine all'aria aperta

Holidaycheck ha anche esaminato le piscine da spiaggia, considerando le seguenti nel Reno:

Strandbad Langener Waldsee (6 Euro per gli adulti/3 Euro per i bambini)Pinta Beach Raunheimer Waldsee (6 Euro per gli adulti/4 Euro per i bambini)Strandbad Spessartblick (5 Euro per gli adulti/2,50 Euro per i bambini)Strandbad Kinzigsee (4 Euro per gli adulti/2,30 Euro per i bambini)

Il Strandbad am Twistesee, Strandbad Waldeck e Strandbad Helminghausen sono gratuiti.

Operatori di piscine insoddisfatti del tempo

Il tempo "misto" finora ha anche portato a un "quadro misto e una vasta gamma di numeri di visitatori" tra gli operatori delle piscine comunali, ha detto un portavoce dell'Associazione delle Imprese Comunali (VKU) alla dpa. In alcuni casi, i numeri dei visitatori erano diminuiti del 50% rispetto al 2023 a giugno.

