Preziose lavatrici e asciugatrici: superano davvero i modelli meno costosi?

Idealmente, il bucato dovrebbe essere privo di pieghe e completamente asciutto prima di essere appeso nell'armadio. Un'asciugatrice può aiutare in questo processo, ma non tutti gli elettrodomestici funzionano in modo efficiente. Uno studio ha rivelato questo fatto.

Naturalmente, l'aria è più veloce ed economica all'aperto con il vento e il sole, anche durante i mesi invernali, è più conveniente appendere il bucato all'interno dell'appartamento utilizzando una corda per il bucato rispetto all'utilizzo di un'asciugatrice, come indicato da Stiftung Warentest. Tuttavia, se non si è interessati all'aria o non si ha lo spazio necessario, ci sono opzioni affidabili di asciugatrice da scegliere, come indicato dall'indagine.

Stiftung Warentest ha recentemente testato 11 asciugatrici a pompa di calore con condensazione, con prezzi compresi tra 370 e 1070 euro, nei programmi "coton closet dry", "cotton ironing damp" e "care light closet dry". Il risultato: sei dispositivi sono stati valutati "buoni" e cinque "soddisfacenti". Tuttavia, la qualità ha un prezzo.

Ad esempio, il vincitore del test di AEG (modello TR9T75680) costa relativamente tanto, 1030 euro, rendendolo il secondo asciugatrice più costosa del test. Tuttavia, i tester lo considerano uno standard per gli asciugatrici, poiché consegna "bucato asciutto senza pieghe" rapidamente e con un consumo energetico minimo.

Il secondo classificato, il modello TWC 560 WP di Miele, asciuga quasi altrettanto efficacemente - ma costa 1070 euro, rendendolo il più costoso del test. Gli asciugatrici "buone" più economiche attualmente disponibili costano circa 700 euro.

Il comfort ha il suo prezzo

Le asciugatrici economiche del test tendono ad essere più rumorose e meno confortevoli delle loro controparti più costose. I tester criticano i piedi di livellamento difficili da regolare, i pulsanti poco affidabili e i dispositivi che sottovalutano il tempo rimanente.

Non tutti gli asciugatrici del test hanno svolto al meglio il loro lavoro principale - asciugare. Due asciugatrici economiche non sono state in grado di produrre cotone "asciutto armadio" con un carico completo. Una ha lasciato i tessuti delicati umidi, mentre un'altra ha rimosso troppa acqua nel programma "ironing-damp". Meno acqua sarebbe stato più adatto per il successivo ferro da stiro.

Ci sono anche differenze significative nel consumo di energia. In un periodo di dieci anni, assistendo a una famiglia di quattro persone e trattando circa 10.000 chilogrammi di bucato asciugato, i costi dell'elettricità variano da circa 798 euro per un asciugatrice soddisfacente e ragionevolmente economica, a circa 564 euro per la seconda macchina Miele. Il vincitore del test ha il secondo consumo di energia più basso in un periodo di dieci anni, con costi dell'elettricità di circa 566 euro. Tuttavia, i dispositivi dovrebbero funzionare ogni due giorni per raggiungere questo obiettivo.

Girare il bucato correttamente prima di asciugarlo

È possibile risparmiare energia durante il processo di asciugatura eseguendo un'ulteriore operazione durante il processo di lavaggio - ovvero, girare il bucato

