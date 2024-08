- Prevista asta di proprietà residenziali e terreni associati nella nazione.

Si attende un aumento delle vendite forzate di proprietà, secondo l'Associazione dei Proprietari Immobiliari del Reno-Palatinato, a causa dell'aumento dei tassi di interesse. Ralf Schönfeld, portavoce dell'associazione, ha fornito queste informazioni all'Agenzia di Stampa Tedesca a Magonza. In passato, i prestiti per il finanziamento delle case erano molto convenienti grazie ai tassi bassi, ma ora quel periodo è finito e i proprietari di case lottano con pagamenti pesanti per il finanziamento nuovo o rinnovato, il che potrebbe portare a vendite forzate.

Le vendite forzate servono come strategia per i creditori per recuperare i loro investimenti. Di solito si verifica quando i proprietari di case incontrano problemi finanziari, non possono gestire i pagamenti del mutuo o hanno debiti in sospeso. In seguito, il creditore avvia il processo di vendita forzata presso il tribunale locale. Il prezzo minimo della proprietà è basato su una valutazione.

Secondo il Ministero della Giustizia, circa 239 proprietà sono state messe all'asta attraverso vendite forzate nel Reno-Palatinato nel primo semestre del 2024. Nel corso dell'anno precedente, ci sono state 467 approvazioni, e il numero era di 490 nell'anno precedente. Nel 2021, ci sono state un totale di 476 aste forzate, come riportato in risposta a una domanda parlamentare della frazione dei Liberi Elettori a Magonza.

L'Associazione dei Proprietari Immobiliari del Reno-Palatinato si attende un aumento delle vendite forzate di proprietà, come riportato dall'Agenzia di Stampa Tedesca a Magonza. I creditori spesso ricorrono alle vendite forzate di proprietà quando i proprietari di case incontrano difficoltà finanziarie, come dichiarato dal Ministero della Giustizia.

Leggi anche: