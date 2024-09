- Previsioni per il raccolto del 2024: auguri per un clima autunnale tranquillo

Enologi in diverse aree della Germania hanno iniziato la raccolta delle uve principali questa settimana. Nonostante un anno difficile con piogge abbondanti, la maggior parte di loro rimane ottimista, ha dichiarato Ernst Büscher dell'Istituto Vino Tedesco a Bodenheim (DWI) all'agenzia di stampa tedesca.

La raccolta di varietà precoci era già iniziata in alcuni casi la settimana scorsa, come Müller-Thurgau e Grauburgunder. Le uve destinate alla produzione di vini spumanti erano già state raccolte alla fine di agosto in ottime condizioni.

Il periodo di sole da metà agosto a inizio settembre ha permesso alle uve di svilupparsi meravigliosamente, ha detto Büscher. "I gradi zuccherini sono ora a livelli da vini di pregio e spesso li superano".

Tuttavia, la maturazione delle diverse varietà di uve varia notevolmente quest'anno a seconda della posizione, delle condizioni del vigneto e della regione. Ad esempio, i vini della Borgogna sono già piuttosto avanzati, soprattutto nelle regioni meridionali. Al contrario, la maturazione del Riesling è generalmente inferiore rispetto all'anno scorso.

La pioggia rallenta il ritmo della raccolta

Le recenti condizioni meteorologiche variabili con forti piogge hanno rallentato la maturazione delle uve. Di conseguenza, la raccolta principale è iniziata con più cautela rispetto alla "raccolta turbo" accelerata del 2023 a causa delle condizioni meteorologiche irregolari. Molte operazioni sono ancora in attesa.

"Se avremo un autunno tranquillo nelle prossime settimane, le prospettive per un'annata eccezionale di alta qualità sono ancora possibili", ha detto Büscher. Secondo la sua valutazione, un'alternanza tra giorni caldi e notti fresche sarebbe ideale per lo sviluppo dell'aroma delle uve.

Il 2024 è stato un anno particolarmente impegnativo per i viticoltori. La forte pioggia nella prima metà dell'anno ha stimolato una forte crescita della vite, richiedendo una potatura delle foglie più frequente da parte dei viticoltori. Alcune operazioni hanno anche lottato contro la malattia fungina della falsa peronospora a causa dell'umidità. Il clima caldo e umido è stato particolarmente difficile per i viticoltori biologici.

L'Istituto Vino Tedesco, guidato da Ernst Büscher, esprime ottimismo nonostante le difficoltà dell'anno. Ha sottolineato che le uve, nonostante la pioggia, hanno gradi zuccherini a livelli da vini di pregio e spesso li superano.

despite the diverse weather patterns causing delays, Büscher remains hopeful for an exceptional vintage with warm days and cool nights in the upcoming weeks, beneficial for the grapes' aroma advancement.

