- Previsioni meteorologiche previste per l'Assia a partire da giovedì.

In Hessen, il sole radioso della prima parte della settimana lascerà il posto a pioggia e temporali sparsi a partire da giovedì, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) con sede a Offenbach. La temperatura continuerà a salire, raggiungendo un massimo di 26-29 gradi martedì e 29-32 gradi mercoledì, senza precipitazioni previste per entrambi i giorni.

Tuttavia, la situazione cambierà a partire da giovedì. Durante il giorno ci saranno piogge sparse, seguite da temporali intensi in serata. In modo interessante, la temperatura rimarrà ancora alta, raggiungendo un massimo di 29-32 gradi.

Il venerdì apporterà un po' di sollievo e una pausa dal sole: la temperatura oscillerà tra 23 e 27 gradi, con cieli parzialmente o completamente coperti, secondo il DWD. In alcune aree è probabile che ci sia forte pioggia e potrebbero esserci temporali isolati, come previsto.

Despite the change in weather from Thursday, people can still enjoy the weekend, as the intensity of the thunderstorms may subside by Saturday. The weekend is expected to be milder, with temperatures ranging between 23 and 27 degrees.

