- Previsioni meteo tedesche prevedono caldo e forti temporali

La settimana si apre con temperature elevate in Germania, prima che violenti tempeste di tuono si abbattano sulla regione. Martedì potrebbe essere il giorno più caldo dell'estate finora, con temperature previste fino a 37°C, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Il valore più alto registrato finora quest'estate è stato di 35,4°C a Müllheim (Baden-Württemberg) il 30 luglio.

Notti Tropicali

Inoltre, l'alta umidità di martedì porterà a temperature percepite fino a 40°C, causando un'alta, a volte estrema stress termico, spiega il meteorologo Sebastian Schappert. "Le temperature notturne caleranno solo leggermente, con notti tropicali in arrivo", dice. In particolare, le aree urbane non vedranno le temperature scendere sotto i 20°C durante la notte, con alcune aree che rimarranno intorno ai 24°C.

Previsioni del tempo:

Martedì sono previste piogge sparse e tempeste di tuono nel sud-est sin dalle prime ore del giorno. Altrimenti, la giornata inizia con cieli sereni o soleggiati. Dal pomeriggio in poi, possono formarsi cumuli sparse, con possibili forti tempeste di tuono, soprattutto nelle regioni montuose. Il DWD prevede forti piogge, grandine e raffiche di vento locali. Le temperature massime variano tra 30°C e 37°C, con le regioni costiere e l'Ostvorpommern leggermente più fresche.

Il DWD avverte di forti tempeste

Secondo le previsioni, mercoledì il west e il nord-ovest avranno piogge sparse e forti tempeste di tuono durante la notte, che si estenderanno verso est durante il giorno. C'è un rischio maggiore di condizioni meteorologiche severe a causa di forti piogge, grandine e raffiche di vento isolate. Solo l'est e il nord-est rimarranno per lo più asciutti. Le temperature variano tra 29°C e 34°C, con temperature più fresche nel west e nel nord-ovest.

Giovedì il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Il sud-est può aspettarsi periodi di sole più lunghi, con possibili forti tempeste di tuono nel pomeriggio. Le temperature massime variano tra 25°C e 32°C, con temperature più fresche previste in Schleswig-Holstein.

Il Servizio Meteorologico Tedesco ha previsto forti tempeste di tuono dopo il caldo, che potrebbero disturbare la previsione del tempo per le notti tropicali. La previsione del tempo per martedì include un'alta umidità, che potrebbe causare stress termico, e prevede tempeste di tuono nel sud-est.

Leggi anche: