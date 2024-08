- Previsioni meteo per questo fine settimana: caldo iniziale seguito da torrenziali piogge

Condizioni ideali per nuotare all'aria aperta o gustare un gelato, laghi o gelaterie: Gli abitanti del Baden-Württemberg possono attendersi un clima estivo con temperature parzialmente elevate anche sabato. Il sole è previsto splendere su tutto lo stato durante il giorno, con nuvole che iniziano a rotolare dall'ovest nella serata, ha dichiarato un rappresentante del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) con sede a Stoccarda.

Anche nelle regioni montuose, gli specialisti prevedono temperature fino a circa 28 gradi, con le temperature più alte previste nella valle del Reno intorno a Karlsruhe, dove sono previsti valori fino a 35 gradi. Tuttavia, è improbabile che il record attuale di 36,3 gradi venga superato. "Sarà più ventoso, quindi è altamente improbabile che venga stabilito un nuovo record di calore", ha detto il rappresentante del DWD.

Gli specialisti prevedono forti venti

La piacevoleweather estivo terminerà nella serata. Dalle occidentali, le prime nuvole, seguite da pioggia e temporali, sono previste. "Poi, si deve prestare attenzione", ha detto il rappresentante, in particolare riguardo ai forti venti: gli esperti suggeriscono raffiche e tempeste fino a 80 chilometri orari. "Questo potrebbe causare rami spezzati e gli alberi ancora completamente fogliati potrebbero avere difficoltà a stare in piedi", ha aggiunto il rappresentante. Tuttavia, non sono previsti grossi problemi a causa della pioggia eccessiva nel sud-ovest.

La domenica, il caldo diminuirà momentaneamente. Le temperature saliranno solo a 16-24 gradi. Almeno, i temporali sono previsti spostarsi verso est, e il sole farà anche capolino occasionalmente. Tuttavia, rimarrà nuvoloso lungo il Danubio e a sud di esso per tutta la giornata, ha detto il rappresentante. Ma l'estate nel sud-ovest non è ancora finita. "Entro mercoledì o giovedì, le temperature potrebbero risalire nuovamente sopra i 30 gradi", ha detto il rappresentante del DWD.

