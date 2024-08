- Previsioni meteo per le parti settentrionali del paese

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha previsto tempo variabile per Amburgo e Schleswig-Holstein. "Sabato ci aspettiamo alcune nuvole e piogge isolate, ma anche alcuni periodi di sole più lunghi," ha dichiarato un portavoce del DWD. Le temperature dovrebbero raggiungere i 25 gradi ad Amburgo e i 21 gradi a Helgoland. Un vento fresco a forte, con raffiche da ovest, soffierà lungo le coste.

Durante la notte di sabato, potrebbero esserci piogge isolate, ma anche schiarite. Secondo il DWD, le temperature nelle aree interne scenderanno fino a 12 gradi, ma a Helgoland non ci sarà un raffreddamento significativo - le temperature non scenderanno sotto i 18 gradi. Il vento lungo le coste poi si calmerà.

Domenica, sarà inizialmente nuvoloso, ma diventerà progressivamente sempre più soleggiato con temperature fino a 25 gradi lungo l'Elba e 21 gradi nelle Isole Frisone Settentrionali.

Le previsioni per Helgoland differiscono dalle aree interne, poiché le temperature non scenderanno sotto i 18 gradi durante la notte. Le condizioni meteorologiche variabili sono anche previste per Amburgo e Schleswig-Holstein, poiché sabato ci saranno alcune nuvole, piogge isolate e periodi di sole.

Leggi anche: