- Previsioni in Essenza: piogge, forti temporali e piogge abbondanti

Previsioni del tempo per l'Assia

Preparatevi a occasionali piogge e magari anche a tempeste violente con rovesci torrenziali in Assia, come suggerito dal Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Dal tardo pomeriggio fino a tarda sera, fate attenzione alle piogge isolate e alle tempeste. C'è la possibilità di un rapido 15 a 25 litri per metro quadrato di precipitazioni. Con l'arrivo della notte e l'inizio della domenica, aspettatevi piogge dal sud-ovest, con la possibilità di tempeste isolate. In alcune aree, particolarmente nel nord e nel centro dell'Assia, i meteorologi prevedono piogge intense e continue, fino a 40 litri per metro quadrato, con totali previsti di 40 a 60 litri in alcune regioni. I luoghi esatti non sono ancora stati individuati.

La domenica, la mattina sarà piuttosto nuvolosa con piogge sparse. Nel nord-est, potrebbe verificarsi pioggia intensa. La pioggia dovrebbe diminuire gradualmente nel corso della sera. Le temperature massime previste sono comprese tra i 21 e i 24 gradi Celsius, con le massime nel Rhine-Main. La prossima settimana dovrebbe iniziare prevalentemente nuvolosa e per lo più asciutta. Le temperature raggiungeranno i 22 ai 25 gradi Celsius, con altitudini intorno ai 20 gradi.martedì, farà di nuovo caldo: con un mix di sole e nuvole, i meteorologi prevedono massime di 26 a 29 gradi Celsius.

