Previsioni di una temporanea lentezza sul mercato del lavoro

Con l'arrivo dell'autunno, il mercato del lavoro si riattiva solitamente. Tuttavia, le prestazioni economiche deludenti hanno spinto le aziende a rimandare i nuovi assunzioni, portando a un aumento della disoccupazione. L'agenzia per il lavoro ha lanciato un avvertimento: se l'economia non si riprende, la disoccupazione potrebbe raggiungere nuovamente un massimo decennale.

Il declino del mercato del lavoro tedesco, a causa della scarsa salute dell'economia, si è protratto per tutto il mese di settembre. Le cifre della disoccupazione sono aumentate. L'Agenzia federale per il lavoro ha dichiarato che un totale di 2,806,000 persone erano disoccupate, con un aumento di 179,000 rispetto all'anno precedente. Il direttore dell'agenzia, Andrea Nahles, ha espresso preoccupazione, dichiarando: "Il revival del mercato del lavoro in autunno sta procedendo a un ritmo più lento quest'anno".

A meno che non vengano adottate azioni correttive, la disoccupazione è probabile che aumenti entro fine anno. Inoltre, c'è la possibilità che si superi nuovamente la soglia dei tre milioni nella primavera, se le cose rimangono invariati, ha detto l'ex ministro del lavoro. "È solo una previsione", ha sottolineato, "ma potrebbe verificarsi". Secondo la serie storica delle statistiche dell'Agenzia federale per il lavoro, la cifra della disoccupazione ha superato per l'ultima volta la soglia dei tre milioni a febbraio 2015, con 3,017,000 persone.

Su base mensile, il numero di persone disoccupate è diminuito di 66,000. Tuttavia, questa diminuzione è stata inferiore rispetto al solito per questo mese. Il tasso di disoccupazione è leggermente diminuito al 6,0%, ma è aumentato di 0,3 punti rispetto all'anno precedente. La scarsa performance del mercato del lavoro non è migliorata per tutto l'anno. L'Agenzia federale per il lavoro attribuisce questo principalmente alla stagnazione economica affrontata dalla Germania.

Il mese di settembre, dopo la pausa estiva e l'inizio del nuovo periodo di formazione, è solito quando si assiste a un revival autunnale. Tuttavia, dopo aver tenuto conto delle fluttuazioni stagionali, il numero di persone disoccupate è effettivamente aumentato di 17,000 da agosto a settembre, secondo i dati dell'Agenzia federale per il lavoro. Inoltre, 890,000 persone hanno ricevuto benefici di disoccupazione in settembre, con un aumento di 107,000 rispetto all'anno precedente.

Il mercato del lavoro tedesco ha mostrato segni di stagnazione economica già ad agosto. La disoccupazione e il sottoccupazione hanno continuato ad aumentare durante la pausa estiva. Si sperava di assistere a una ripresa a partire da settembre.

In una comparazione tra i Länder, Brema ha il tasso di disoccupazione più alto con una quota del 11,1%, seguita da Berlino con il 9,8%. Al contrario, la Baviera ha il tasso di disoccupazione più basso, con il 3,8%, mentre i

