Previsioni di un notevole calo del tasso di inflazione tedesco in agosto

Dopo aver registrato un aumento a luglio, il tasso di inflazione della Germania è previsto che abbia subito un significativo calo ad agosto, secondo i dati diffusi giovedì dai vari stati federali. In regioni come Baden-Württemberg, Baviera, Brandeburgo, Assia, Renania Settentrionale-Vestfalia e Sassonia, i tassi di inflazione sono diminuiti significativamente. In particolare, Baden-Württemberg e Assia hanno registrato tassi del 1.5% e 1.7% rispettivamente.

L'Ufficio Federale di Statistica fornirà una stima preliminare per la Germania nel suo insieme alle 14:00. Gli economisti interrogati da Reuters prevedono che il tasso di inflazione scenderà al 2.1%. Si tratterebbe del livello più basso degli ultimi circa tre anni e mezzo. A luglio, era salito al 2.3% dal 2.2% di giugno.

"I dati sull'inflazione degli stati federali suggeriscono che l'inflazione tedesca è diminuita più di quanto previsto initially", ha dichiarato Cyrus de la Rubia, chief economist della Hamburg Commercial Bank. "Purtroppo, sembra che stia risalendo di nuovo". Nel prossimo periodo di sei a dodici mesi, il tasso dovrebbe tornare intorno al 3%.

"Il carburante, il diesel e l'olio da riscaldamento erano meno costosi ad agosto", hanno sottolineato gli economisti della Landesbank Hessen-Thüringen. Secondo l'ADAC, il prezzo della benzina ha raggiunto il suo punto più basso dell'anno in determinati momenti. Tuttavia, la maggior parte degli esperti non è ancora pronta a dichiarare vittoria sull'inflazione. "Gli accordi salariali elevati continuano a far aumentare i prezzi dei servizi", ha dichiarato la Helaba. Molte aziende stanno cercando di scaricare i loro costi del lavoro aumentati sui loro clienti.

I tassi di inflazione diminuiti in diversi stati federali, tra cui Baden-Württemberg e Assia, potrebbero potenzialmente abbassare il tasso di inflazione nazionale previsto dagli economisti. Nonostante il significativo calo di agosto, ci sono preoccupazioni che il tasso di inflazione potrebbe iniziare a risalire in futuro.

Leggi anche: