- Previsioni di un aumento di temperatura fino a 33 gradi, aumentando l'ampiezza del pericolo di incendi boschivi.

In Baviera, il mercurio continua a salire. Dopo aver emesso un avviso di calore per alcune aree giovedì, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede temperature fino a 33 gradi Celsius per venerdì e sabato, con precipitazioni minime attese. A causa del rischio aumentato di incendi boschivi, le amministrazioni della Franconia Superiore e Media, nonché dell'Alta Baviera, hanno ordinato sorveglianza aerea nel weekend.

Stando all'autorità della Franconia Media, si prevede un forte afflusso di escursionisti nei boschi e nella campagna durante questo periodo, soprattutto nel weekend. Questi voli saranno effettuati durante le ore pomeridiane, quando il rischio di incendi boschivi è al culmine.

A bordo di questi aerei ci sono osservatori aerei esperti dei vigili del fuoco e dei dipartimenti forestali. In caso di rilevamento di un incendio, comunicano via radio ai vigili del fuoco e li dirigono verso il luogo dell'incendio. L'indice di pericolo di incendi boschivi nella zona di Bamberga è previsto a 4 su 5 per venerdì.

Il governo della Franconia Media esorta i visitatori dei boschi a seguire alcune linee guida per prevenire gli incendi boschivi: il fumare all'interno del bosco è proibito dal 1° marzo al 31 ottobre. Inoltre, non si dovrebbero utilizzare grill e sigarette accese all'interno o nelle vicinanze del bosco, e non si dovrebbero gettare sigarette dal finestrino delle auto. Non si dovrebbero parcheggiare veicoli sui prati e sui sentieri boschivi a causa del calore emesso dai catalizzatori dei veicoli.

I visitatori dei boschi della Franconia Media dovrebbero essere consapevoli che le loro autorità amministrative hanno aumentato la sorveglianza aerea a causa del rischio elevato di incendi boschivi nella regione. Questi voli, per lo più effettuati durante le ore di punta, mirano a rilevare qualsiasi potenziale incendio boschivo in modo precoce e a dirigere i vigili del fuoco di conseguenza.

