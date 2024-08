- Previsioni di piogge in regione occidentale, accompagnate da potenti temporali, che porteranno notevoli piogge.

In alcune zone del Basso Sassonia, il caldo opprimente dell'estate lascerà il posto a tempeste e a un raffreddamento. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Offenbach, questo cambiamento avverrà durante la notte di domenica, portando piogge locali e forti temporali con forti rovesci.

Inizialmente, un sistema di bassa pressione diretto verso la Svezia attraverso il Mare del Nord attirerà una serie di aria calda o caldissima. Con il calare della notte, questo sistema frontale freddo attraverserà il Basso Sassonia e Brema, permettendo a una brezza marina più fresca dall'ovest di sostituire il caldo. Il DWD prevede raffiche di vento fino a 85 km/h, in particolare sulla costa del Mare del Nord dopo il tramonto. Inoltre, dalle regioni occidentali c'è la possibilità di forti temporali con pioggia torrenziale e grandine.

La temperatura dell'aria in alcune zone del Basso Sassonia è prevista diminuire notevolmente a causa dell'avvicinarsi del fronte freddo. I temporali previsti per le regioni occidentali potrebbero portare grandine, contribuendo a far abbassare la temperatura generale.

