Inizialmente, il cielo durante i primi giorni della settimana - Previsioni di miglioramento delle condizioni meteorologiche in Essenza.

La settimana si apre con un miglioramento delle condizioni meteorologiche in Assia, secondo le previsioni del servizio meteo tedesco (DWD). Si prevede una riduzione delle forti piogge e dei temporali, con il cielo che dovrebbe schiarirsi entro la fine di domenica. La notte di lunedì dovrebbe rimanere asciutta.

Gli analisti meteorologici prevedono anche alcuni miglioramenti. In caso di tali miglioramenti, potrebbe formarsi una leggera nebbia in alcune regioni. Le temperature scenderanno a circa 14-10 gradi. Il DWD prevede un cielo parzialmente nuvoloso a completamente nuvoloso per lunedì. È improbabile che piova, ma in caso contrario, la pioggia sarà minima. La temperatura massima prevista è di 22-25 gradi, con 20 gradi nelle aree di alta quota.

Il martedì dovrebbe essere una giornata asciutta con una miscela di sole e nuvole. Gli esperti prevedono temperature fino a 26-29 gradi.

Potrebbe esserci pioggia intermittente durante la notte dal mercoledì al giovedì, con possibilità di pioggia sparse nel corso del giovedì. Tuttavia, queste sono considerate di bassa probabilità dall'agenzia.

