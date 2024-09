Indice

- Previsioni di fine estate: temperature abbronzanti, temporali e piogge sostanziali

L'ultima spinta dell'estate è quasi qui: secondo i meteorologi, martedì la maggior parte della Germania dovrebbe registrare temperature soffocanti, complete di tutti gli effetti collaterali usuali. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede piogge e occasionali tempeste nel regione del Mare del Nord fino al mattino. C'è la possibilità di forti piogge, fino a 20 litri per metro quadrato all'ora, in alcuni luoghi. Non è escluso che ci siano condizioni meteorologiche ancora più severe con piogge superiori a 25 litri per metro quadrato.

"Dalle ore centrali del giorno, tranne che nell'estremo ovest e nord-est, si prevedono nuovamente temporali isolati, in particolare al centro e al sud, a partire dalla tarda mattinata o dal tardo pomeriggio, e anche dalle Alpi in serata. Piogge intense fino a 20 litri per metro quadrato in poco tempo, grandine piccola e venti fino a 70 km/h (Bft 7-8)" è ciò che il DWD prevede sul loro sito web.

C'è ancora la possibilità di tempo severo a causa di intense piogge superiori a 30 litri per metro quadrato in un breve periodo. In alcuni rari casi, condizioni estreme con precipitazioni tra 40 e 60 litri per metro quadrato in 1-2 ore non possono essere escluse.

Tempo più severo previsto per mercoledì

Mercoledì ci sarà bel tempo e asciutto nell'est e nel sud-est. Nel west ci saranno tempeste con forti piogge che si sposteranno verso nord nel pomeriggio. Le regioni centrali orientali e le Alpi vedranno forti tempeste dal pomeriggio in poi, aumentando il rischio di tempo severo a causa di forti piogge e grandine. Nel west le temperature oscilleranno tra i 20 e i 26 gradi, mentre nell'est tra i 27 e i 34 gradi, con le zone più calde dall'Uckermark alla Sassonia orientale.

I seguenti mappe mostrano la situazione meteorologica attuale:

La mappa interattiva qui sotto fornisce dati meteorologici in tempo reale. Inoltre, è possibile visualizzare anche le previsioni per un orario successivo utilizzando la timeline sotto il grafico. È possibile cambiare il livello visualizzato, ad esempio per le tempeste, la pioggia o la neve, facendo clic sull'angolo in alto a destra.

Il grafico qui sotto mostra le massime attese per oggi.

La mappa qui sopra mostra le aree con le raffiche di vento più forti del giorno.

La mappa qui sopra mostra gli avvisi di tempesta emessi dal DWD per oggi. Le aree con un avviso di tempesta sono colorate di rosso, mentre il colore assente indica l'assenza di avviso.

La mappa qui sopra mostra gli avvisi di tempesta emessi dal DWD per domani. Le aree con un avviso di tempesta sono colorate di rosso, mentre il colore assente indica l'assenza di avviso.

Le mappe utilizzate qui sono in parte da wetter.de. wetter.de è parte di RTL Germania, insieme a stern. Inoltre, sono state integrate mappe da Windy.com. I creatori utilizzano il modello del "European Centre for Medium-Range Weather Forecasts" per le loro visualizzazioni e previsioni.

Fonte: DWD

Le notizie principali di oggi includono la previsione di condizioni meteorologiche severe in tutta la Germania, con la possibilità di forti piogge superiori a 30 litri per metro quadrato in alcune aree. Tenere d'occhio gli avvisi di tempesta per oggi e domani per rimanere aggiornati sulle zone potenzialmente a rischio di tempo severo.

