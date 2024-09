- Previsioni di disturbi meteorologici: piogge e grandine, con temperature che raggiungeranno i 30 gradi.

Gli esperti del tempo prevedono piogge e tempeste intense in alcune parti della Renania-Palatinato e del Saarland per lunedì. Potrebbero provenire dal sud-est e spostarsi verso nord-est, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) con sede a Offenbach. A volte, il DWD emette avvisi per tempeste molto intense, con forti venti e grandine. Si prevede un'altra giornata estiva calda, con temperature comprese tra 27 e 30 gradi, con un calo significativo nelle regioni più alte dell'Eifel a circa 25 gradi.

Martedì, l'atmosfera sarà parzialmente nuvolosa, con occasionali piogge e tempeste potenti con forti rovesci, soprattutto nelle regioni orientali. Le temperature fluttueranno tra 24 e 28 gradi. Le tempeste di pioggia pesante potrebbero anche colpire durante la notte, portando le temperature tra 15 e 10 gradi.

Il mercoledì rimarrà incerto, con temperature massime di 26 gradi.

