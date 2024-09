Previsioni di costi di riscaldamento invernali più bassi in questa stagione

È giunto il momento di dire addio al calore dell'estate e prepararsi ai mesi più freddi che ci attendono. Presto, numerose famiglie riaccenderanno i loro sistemi di riscaldamento. Tuttavia, c'è un lato positivo: secondo l'analisi di Verivox, i costi del riscaldamento quest'anno saranno probabilmente più economici rispetto agli anni recenti a causa di una significativa diminuzione dei prezzi del gas e dell'olio.

In particolare, il costo medio del gas naturale è diminuito di circa il 6% rispetto allo scorso anno, mentre i costi del gasolio per riscaldamento sono diminuiti del 23%. Ciò si traduce in un prezzo medio del gas di 12,14 centesimi per kilowattora (kWh) in Germania durante settembre 2023, rispetto al prezzo medio attuale di 11,41 centesimi/kWh.

I prezzi del gas hanno anche registrato una significativa diminuzione durante la scorsa stagione di riscaldamento, tornando a livelli più accessibili dopo aver raggiunto i massimi storici nel 2022. Il calo dei prezzi del gas è attribuibile alle fluttuazioni sui mercati all'ingrosso. Ad esempio, un megawattora (MWh) di gas naturale veniva venduto tra i 50 e i 55 euro sul mercato TTF olandese un anno fa, ma ora fluttua tra i 35 e i 40 euro per MWh.

Confronta le diverse tariffe del gas, approfittane per rifornirti di olio

Il costo del gas per le famiglie può variare notevolmente a seconda della loro tariffa specifica. C'è un significativo divario di prezzo tra i diversi gruppi di tariffe. Ad esempio, il prezzo medio del gas nella tariffa di fornitura di base dei fornitori locali è diminuito da 15,15 centesimi/kWh a settembre 2023 a 14,2 centesimi/kWh a settembre 2024. Nel frattempo, l'offerta più economica per i nuovi clienti è diminuita da 8,88 centesimi/kWh a 8,75 centesimi/kWh, ma rappresenta ancora un significativo risparmio rispetto ai costi della fornitura di base.

Anche i clienti dell'olio possono aspettarsi bollette del riscaldamento più basse quest'anno. Il prezzo medio dell'olio combustibile leggero a settembre 2023 era di circa 119 euro per ettolitro, ma è poi precipitato a circa 92 euro. Ciò si traduce in una riduzione del prezzo del 23%. Thorsten Storck, esperto di energia di Verivox, consiglia che potrebbe essere il momento giusto per i clienti dell'olio di rifornire i loro serbatoi, data l'aumento del prezzo del CO2.

A partire dal 1° gennaio 2025, il prezzo di una tonnellata di anidride carbonica salirà da 10 a 55 euro. Il prezzo del CO2 per litro di olio combustibile leggero sarà quindi di circa 17 centesimi. Rispetto al 2024, i costi aggiuntivi per una famiglia con un consumo annuo di 2000 litri di olio per riscaldamento passeranno da 287 euro a 350 euro all'anno. Per le case che consumano 20.000 kilowattora di gas, i costi aggiuntivi passeranno da 194 euro a 237 euro all'anno. In

