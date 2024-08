- Previsioni di assestamento delle polveri e riduzione della temperatura in Assen

Previsioni del tempo per il fine settimana e la settimana successiva in Assia:

Secondo le proiezioni meteorologiche, ci sono possibilità di pioggia verso la fine del fine settimana in Assia. La domenica, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede un inizio grigio con occasionali pioggerelle, seguito da piogge più intense nel nord-est. Si prevede che la pioggia diminuisca di intensità nel corso della sera. Le temperature previste oscilleranno tra i 21 e i 24 gradi Celsius, con la regione del Reno-Main che sperimenterà il maggior caldo.

La settimana successiva dovrebbe iniziare prevalentemente nuvolosa e asciutta. Le temperature raggiungeranno i 22-25 gradi, con le aree di alta quota che sperimenteranno temperature intorno ai 20 gradi. Gli meteorologi si aspettano che questa tendenza continui per martedì, con una miscela di sole e nuvole e temperature che saliranno a 26-29 gradi.

