- Previsioni del settore sanitario: oltre 600 errori di trattamento previsti entro il 2023

Lo scorso anno, il Servizio Medico della Baviera ha riconosciuto 654 casi di errori nel trattamento dei pazienti. Su 2.569 scenari esaminati, circa uno su quattro (25,5%) ha subito un errore nel trattamento e danni conseguenti, come riferito da un rappresentante del Servizio Medico della Baviera a Monaco.

In circa 571 situazioni (22,2%), l'errore nel trattamento è stato identificato come la causa del danno, il che potrebbe comportare un risarcimento per i pazienti. Tuttavia, più del 70% dei casi sospetti di errore sono passati inosservati agli esperti.

Il Servizio Medico ha indicato che le cifre presentate rappresentano solo una piccola frazione degli errori nel trattamento effettivi, poiché gli errori legati al trattamento non vengono registrati centralmente in Germania.

Il Servizio Medico spinge per una maggiore trasparenza

Affinché i pazienti possano beneficiare di una maggiore sicurezza, il Servizio Medico si batte da anni per una maggiore trasparenza e per rafforzare le misure preventive sistematiche. L'obiettivo è prevenire gli "Eventi Impossibili".

Questi includono errori nel trattamento particolarmente gravi ma prevenibili, come l'identificazione errata dei pazienti, degli interventi o dei farmaci, o il lasciare strumenti chirurgici all'interno del paziente. "Molti di questi 'Eventi Impossibili' potrebbero essere evitati se venisse finalmente istituito un sistema di segnalazione obbligatorio", ha dichiarato Christine Adolph, vicepresidentessa del consiglio.

Tali sistemi di segnalazione sono già attivi in numerosi paesi. "Ci consentono di registrare, analizzare, rilevare sistematicamente le cause fondamentali degli errori nel trattamento e di derivare misure preventive", ha osservato Adolph. Per garantire la sicurezza dei pazienti, si dovrebbe istituire un'obbligo di segnalazione a livello nazionale durante la revisione della Legge sui Diritti dei Pazienti.

Il Servizio Medico funge da organo consultivo ed evaluativo per l'assicurazione sanitaria e quella a lungo termine. Monitora la qualità delle case di cura e degli ospedali e gestisce anche le valutazioni dei casi individuali per i cittadini assicurati. Se un paziente sospetta un errore nel trattamento, dovrebbe contattare inizialmente la propria assicurazione sanitaria. L'assicurazione sanitaria può quindi istruire il Servizio Medico per valutare se un errore nel trattamento ha causato danni all'assicurato. L'esame non comporta costi per l'assicurato.

In linea con la loro campagna, il Servizio Medico sottolinea l'importanza di migliorare gli standard di salute e sicurezza promuovendo una maggiore trasparenza e attuando misure preventive. Questo è finalizzato a ridurre l'insorgenza degli "Eventi Impossibili", che includono errori prevenibili come l'identificazione errata dei pazienti o il lasciare strumenti chirurgici all'interno del paziente, come dichiarato da Christine Adolph.

Per affrontare efficacemente gli errori nel trattamento e migliorare la sicurezza dei pazienti, Adolph suggerisce di istituire un sistema di segnalazione obbligatorio, definendolo un passo cruciale per rilevare le cause di tali errori e derivare misure preventive, come si fa in diversi altri paesi.

Leggi anche: